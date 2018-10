Sarzana Basket, esordio a Rapallo contro la Pro Recco

Sarzana - Val di Magra - Il Sarzana Basket inaugura il proprio campionato di Serie C Silver domenica (alle 19) a Rapallo. Avversario, alla palestra comunale di Via Don Minzoni, la Pro Recco con arbitri Davide De Angeli e Matteo Altamura di Genova. Coach Gabriele Ricci ha convocato: Albanesi, Bencaster, Casini, Ferrari, Fracassini, Melegari, Palac, Pizzanelli, Paulauskas e Dell’Innocenti, anche se il capitano è tuttora alle prese con la caviglia uscita malridotta dall’ultima amichevole col Cmc Carrara al Palabologna e pertanto, con ogni probabilità, resterà in panchina a "fare spogliatoio". Per il resto Tesconi squalificato, Bardi e Maggiari indisponibili, Somma e Stagnari infortunati. La squadra parte da Battifollo alle 16.45.



Questi infine gli altri incontri in programma, in questa giornata d’avvio, di cui un paio già giocatisi

Azimut Vado Ligure-Ardita Juventus Genova

Ospedaletti-Sestri Levante 59-83

Tigullio S. Margherita-Pegli 63-52

Tarros Spezia-Aurora Chiavari