Sarzana Basket, chi ben (ri)comincia...

I biancoverdi di coach Ricci avviano girone di ritorno e anno nuovo stravincendo.

Sarzana - Val di Magra - SARZANA BASKET – PRO RECCO 87 - 65

PARZIALI: 19-11 / 50-38 / 75-52.

SARZANA LUNA ABRAVISI BASKET: Bencaster 5, Dell’ Innocenti 10, Palac 13, Ferrari 20, Paulauskas 18, Casini 1, Tesconi 3, Melegari 7, Bardi 2, Pizzanelli 8, Albanesi n.e. All. Ricci.

PRO RECCO: Caddeo 9, Tabacchi 11, Cipollina 4, Bottino 2, Canepa 4, Giordano 16, Carpanetto 11, Mariani 4, Cobianchi 2, Paterni 2. All. Bertini.

Arbitri: Mammola di Chiavari e Mariani di Genova.



Al Palabologna il Sarzana Basket avvia il proprio girone di ritorno con una vittoria molto ampia e disinvolta. Nel primo quarto sarzanesi avanti sostanzialmente grazie ai falli avversari e ai conseguenti tiri liberi, in quello successivo il distacco dagli ospiti si dilata principalmente in forza delle stoccate da tre punti di Ferrari e Paulauskas, nel secondo tempo infine tutta la squadra gira a mille e da lì alla ventina di punti di differenza il passo è breve. Biancoverdi tuttora primi insieme alla Tarros Spezia (prossimo impegno a Vado).

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C Silver ligure era la 12.a giornata; Ardita Juventus Albaro Ge-Azimut Vado Ligure 66-60, Aurora Chiavari-Tarros La Spezia 64-86, Pegli-Tigullio Santa Margherita Ligure 56-50, Sestri Ponente-Ospedaletti 85-75 e a riposo il Cus.



Consegue una classifica che recita…Tarros Sp e Sarzana Basket punti 20; Tigullio S. Margherita e Cus Genova 16; Azimut Vado L. 12; Pegli e Sestri Levante 10; Pro Recco 6; Ospedaletti e Aurora Chiavari 4; Ardita Juve Genova 0.