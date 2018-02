Sarzana Basket cade con la capolista e ora affronta i play-off

Sarzana - Val di Magra - CUS GENOVA – SARZANA BASKET 77 – 66

PARZIALI: 19-21 / 38-42 / 51-54.



CUS GENOVA: Bianco 3, Dufour 24, Bilamour 0, Mangione 20, Ferraro 0, Vallefuoco 4, Costa 0, Zavaglio 20, Pampuro 3, Franconi 3. All. Pansolin.



SARZANA BK2 ABRAVISI BASKET: Bencaster 7, Dell’Innocenti 5, Casini 19, Tesconi 2, Ferrari 23, Bardi 2, Somma 0, Carnesi 2, Stagnari 2, Maggiani 1, Pizzanelli 3. All. Giannetti.



ARBITRI: Stefano Oro ed Enrico Scotti di Genova.



Sconfitta netta e in fondo preventivata, in casa della capolista al Palacus genovese, per il Sarzana Basket che intanto si gode la qualificazione ai playoff. Ad ogni modo, i sarzanesi contro il Cus erano partiti davvero bene, non a caso avevano chiuso in vantaggio sia il primo che il secondo quarto. Nel secondo tempo poi è partita la progressione locale e da lì in poi per i biancoverdi c’è stato poco da fare, con tutto il rispetto per quel parziale di 8-0, che per un attimo ha posto lo “score” sul 54-61 a loro favore.

Ecco poi gli altri risultati in quella che, in Serie C Silver ligure, era la 9.a giornata del girone di ritorno e più in generale la 17.a nonché ultima della “regular season” prima dei playoff: Follo – Tarros Spezia 45-100, Satri Sam Ospedaletti - Ardita Juventus Ge 92-50, Pegli - Aurora Chiavari 43-74 e Tigullio Sport Team S. Margherita – Azimut Vado L. 51-58.

E questa la classifica finale che ne deriva…Cus punti 34, Tarros La Spezia punti 32, Satri Sam Ospedaletti e Azimut Vado Ligure 22, Tigullio Sport Santa Margherita 20, Aurora Chiavari 16, Sarzana e Pegli 12, Ardita Juve 8 Genova, Follo 2 (ai playoff, che saranno ripartiti in 2 gironi da 4 squadre l’uno di cui le prime due di ogni girone alle finali, le prime 8; Ardita e Follo ai playout).