Sarzana Basket, ancora fatale l'ultimo quarto

Sarzana - Val di Magra - AURORA CHIAVARI – SARZANA BASKET 72 – 71

PARZIALI: 11-24 / 27-42 / 48-58.



AURORA CHIAVARI: Ferri 0, Stefani 7, Calzolari 4, Amisano 0, Pantic 7, Varrone 3, Costacurta 14, Elia 0, Muzzi 5, Poltroneri 24, Zignaigo 0, Ciotoli 8. All. Marenco.

SARZANABASKET: Bencaster 0, Dell’Innocenti 17, Casini 9, Tesconi 13, Ferrari 17, Maggiani 0, Bardi 4, Somma 0, Carnesi7, Pizzanelli 0, Stagnari 4, Petacchi 0. All. Giannetti (in panchina Toffi).

Arbitri: De Angeli e Mariani di Genova.



Come di fronte alla capolista Tarros Spezia la volta prima, anche a Chiavari contro l’Aurora il Sarzana crolla nell’ultimo quarto, dopo essere stato in vantaggio addirittura di venti punti. Oltretutto, sull’ultima azione un probabile errore arbitrale consente ai padroni di casa di recuperare la palla, compromettendo le possibilità sarzanesi di un “ri-sorpasso” in extremis con vittoria sul filo di lana. Non solo, ma le conseguenti proteste portano all’allontanamento dalla panchina di Tesconi, nonché a un fallo tecnico.

Impegno a venire ora, quello di sabato prossimo in casa della Satri Sam a Ospedaletti, in quello che è l’ultimo turno del girone di andata di questa 2.a fase della Serie C Silver ligure: che vede in testa appunto la Tarros La Spezia, vittoriosa per 69-52 in casa davanti alla medesima Satri, con 12 punti e seguita a quota 8 da Ospedaletti stesso; rientra coach Andrea Giannetti…seguono a 6 l’ Aurora e a 2 il Sarzana Basket.