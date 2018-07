Sarzana Basket affidato a coach Gabriele Ricci

Il nuovo tecnico si presente: "Ci sono le premesse per fare bene. Le pressioni? Non è il caso di inquietarsi".

Sarzana - Val di Magra - Il Sarzana ha scelto la propria guida tecnica per questa stagione cestistica in avvio che, dopo quella scorsa e interlocutoria per i noti motivi, dovrebbe essere l’annata della riscossa verso ambizioni più appropriatamente biancoverdi. Il neoallenatore sarzanese è Gabriele Ricci, classe 1975 di Ortonovo, ex guardia. Per la verità il nuovo trainer non è, o non è ancora un “nome” quale tecnico (per quanto bene abbia fatto come coach nelle varie categorie giovanili dell’ Audax Carrara e ancor prima nel “vivaio” dell’ Arcola) ma è probabilmente il suo passato da giocatore, a candidarlo quale personaggio adatto a conferire adeguata personalità alla squadra che presto affronterà la Serie C Silver. Ricci fu infatti campione italiano Juniores, Allievi e Cadetti in quella Fortitudo Bologna in cui giocò pure qualche partita in A1, non è un caso se a livello giovanile comparve anche in Nazionale azzurra. Poi molta Serie B: Ferrara, Taranto, San Lazzaro di Savena, Torino, Argenta e Carrara stessa. Quasi altrettanta C, da Genova a Carrara medesima, passando per Sestri Levante e La Spezia.



Quella a Sarzana è adesso la sua prima esperienza da tecnico di una Prima squadra; in compenso il ragguardevole “back ground” nelle annate “verdi” gli varrà una bella voce in capitolo pure relativamente al settore giovanile verde-bianco.

"Secondo me le premesse per fare bene - afferma Gabriele - ci sono. Le pressioni che possono esserci all’indomani di un campionato di transizione, tipo l’ultimo, fanno parte del gioco e non è il caso d’inquietarsi". La preparazione vera e propria, anche se qualche ritrovo per conoscere il nuovo mister c'è già stato, partirà a fine agosto. Intanto la società sta predisponendo il nuovo organigramma tecnico-dirigenziale oltre ovviamente a muoversi sul fronte della campagna di rafforzamento. Nel frattempo giovedì 26 e venerdì 27 Luglio prossimi, avanti col Memorial “Simonelli”, con una sezione Under 14 e una “U15” più quella aperta a tutti prime squadre comprese.