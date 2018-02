Sarzana Basket a caccia della terza vittoria consecutiva

Sarzana - Val di Magra - Il Sarzana Basket cerca domenica oggi la terza vittoria consecutiva contro la Satri Sam Ospedaletti, attesa al Palabologna sarzanese alle ore 18, arbitri Davide De Angeli di Genova e Tommaso Mammola di Chiavari.

?Il momento morale della squadra è buono, dopo il successo interno nel derby col Follo e quello in casa del Pegli, per l’occasione peraltro scavalcato in classifica (in cui i biancoverdi hanno raggiunto l’ Aurora Chiavari). Inoltre c’è molta attesa per l’esordio “casalingo” di quell’Andrea Carnesi appena prelevato dal Quarrata, dopo le esperienze a Francavilla e ancora prima all’estero, che ha debuttato in verde-bianco a Pegli. Infine, con l’eccezione della giovanissima ala Piero Santini tuttora in fase di recupero, squadra al completo.

?Per concludere, ecco gli altri incontri in programma in quella che in Serie C Silver ligure è l’8.a giornata del girone di ritorno, più in generale la 17.a e penultima della “regalar season”: Ardita Juventus Alvaro-Pegli, Aurora Chiavari-Follo, Azimut Vado Ligure-Cus Genova e Tarros La Spezia-Sport Team Tigullio S. Margherita.?