Sandrigo amara per l'Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il recupero della sesta giornata è segnato dalla seconda sconfitta stagionale per la capolista Credit Agricole Sarzana che rimane però in testa insieme al Valdagno. Fatale per i sarzanesi il secondo tempo a Sandrigo, dove in pochi minuti perdono la gara ad opera del catalano Vazquez, autore di una tripletta. La Telea Medical Sandrigo rientra così in gara per i primi otto posti, ora a sole due lunghezze. Nei rossoneri giocatori stanchi, a tratti sono mancate le idee e si è vista una squadra poco lucida. Comunque vittoria meritata dei Veneti. Sabato prossimo al Polivalente arriva il Follonica ultima gara prima della sosta natalizia. (nella foto la formazione del Credit Agricole Sarzana).





TELEA MEDICAL SANDRIGO - CREDIT AGRICOLE SARZANA = 5-3 (1-2, 4-1)



TELEA MEDICAL SANDRIGO : Dal Monte M, Pallares, Neves, Cacau, Pozzato - Vazquez, Poletto (C), Menin, Contro, Gasparotto – Allenatore: Franco Vanzo?

CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona, De Rinaldis, Galbas J, Rossi, Ipinazar - Borsi (C), Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – Allenatore: Alessandro Bertolucci ?

Marcatori: 1t: 12'16" Galbas J (Sa), 15'08" Vazquez (Sc), 22'45" Borsi (rig) (Sa) - 2t: 3'48" Pallares (rig) (Sc), 10'00" Vazquez (Sc), 11'02" Cacau (Sc), 14'30" Vazquez (tir.dir) (S) 23'05" Galbas J (Sa)

?Espulsioni: 2t: 12'48" Vanzo (2') (Sa), 14'30" Ipinazar (2') (Sc)

?Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Roberto Toti di Salerno