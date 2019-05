Salvezza all'ultimo respiro per il Volley Colombiera

Sarzana - Val di Magra - Finale di campionato col sorriso per il Volley Colombiera che ha concluso sabato la sua stagione nella serie C maschile. La squadra ospitante si

è fronteggiata contro il Sant’Antonio Genova in un match che ha reso orgogliosa la tifoseria giallonera, nonostante l’esito di 3 a 2 per la squadra avversaria.

I ragazzi allenati da Carli hanno giocato una buona gara, nonostante la tensione fosse alle stelle: l’esito della partita era determinante per la retrocessione in serie D, a meno di ottenere 1 punto, vincendo 2 set in caso di vittoria per 3 a 0 del Volley Laghezza contro le Grafiche Amadeo Sanremo. Con grinta e concentrazione questo risultato è stato raggiunto dal Volley Colombiera, che nell’ultima giornata si è conquistato la salvezza. Il primo set punto su punto i ragazzi di ambedue le squadre si sono tenuti vicendevolmente il fiato sul collo. Il parziale si è concluso

per 25-21 per il Sant’Antonio. Durante il secondo parziale i gialloneri hanno mutato la loro tensione in determinazione e hanno portato a casa il secondo set per 16-25, grazie alla precisione con cui ogni componente della squadra ha giocato.



Il terzo parziale ha visto i castelnovesi trionfare sulla squadra genovese che, sopraffatta, è rimasta indietro di ben 11 punti. Il set si conclude 14-25. Nel parziale successivo il Colombiera è determinato più che mai a chiudere la partita ma il Sant’Antonio non ci sta e ai vantaggi la

squadra ospite vince 26-24. Il Volley Colombiera non si da per vinto e durante l’ultimo set tiene testa agli avversari poi però la determinazione non basta, il fiato è corto e la stanchezza causata da una lunga partita e un lungo campionato alle spalle si fa sentire; 10-15.

La partita si conclude e il risultato del Volley Colombiera per questo campionato 2018/19 può considerarsi apprezzabile. La società coglie inoltre l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per sostenere i giocatori gialloneri.