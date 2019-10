Rush finale per la Pro Avis Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - La stagione va verso l’ultima parte dell’anno ma la Asd Pro Avis Castelnuovo Magra non molla: e nei Campionati Europei a Jesolo buon 4° posto di Luciana Bertuccelli nei 10 km su strada. Inizia l’ultimo trimestre dell’anno, dove la stagione podistica va verso la fine e le gare sono sempre meno, ma i Blues della Pro Avis continuano con la magnifica sequenza di risultati positivi che ha caratterizzato tutto l’anno. E cominciamo subito con la gara a cronometro “Cronoscalata del Castellaccio”, disputata il giorno 8 settembre a Collinaia, provincia di Livorno; buonissimi risultati per 3 dei “tanti vecchietti terribili” della Pro Avis:

il “missile” Luigi Vannini vince gli “Over70” lasciando il 2° classificato 4‘ circa dietro!

Ed in una categoria “Argento” con un livello altissimo Massimo Baldini e Roberto Filattiera si piazzano rispettivamente 7° (e a premio…) e 13°. Nello stesso giorno nella mezza maratona di Parma buone prestazioni per Daniele Cattani (15° negli SM40 con un’ora e 30’ circa) e Carlo Pisani (26° SM45 con un’ora e 34’ circa)



Ed ecco le altre gare del periodo in esame:

15 settembre: 3 gare in questo giorno; partiamo con la più importante, i Campionati Europei a Jesolo, dove Luciana Bertuccelli, dopo qualche piccolo problema, si deve purtroppo accontentare di un comunque buon 4° posto nella categoria SF45.

La seconda gara della giornata vede Roberto Filattiera impegnato nella scalata della Torre Marina:

circa 150 mt in piano e poi 16 piani e 256 gradini da salire, 420 mt di rampa elicoidale da scendere; 890 mt il percorso totale da compiere in 2 volte in 2 manche a distanza di mezz’ora circa: buon 4° posto per l’atleta Blues: prima manche in 5’16” e seconda in 4’58”. Terza gara in programma a Luni Mare: la “Corri per il Gaslini”, valida per il Corrilunigiana e organizzata proprio dalla Pro Avis; il percorso della gara si snoda in un itinerario suggestivo: da Luni Mare lungo il nuovo ponte costruito sopra l’autostrada e intorno agli scavi archeologici di Luni.



Tanti risultati positivi per i Blues con in evidenza il 4° posto assoluto di Roberto Tognari ed il 7° di Riccardo Quilico tra gli uomini; ed ecco i risultati completi:

uomini: cat. C Tiziano Ferrari 5°; cat. D Alessio Barbieri 12°; cat. E Roberto Tognari 1°, Riccardo Quilico 4°, Ferdinando Vatteroni 7°, Mirco Rossi 8°, Davide Cocchi 9°, Daniele Cattani 11°; cat. F Riccardo Bacci 4°;

cat. G Moreno Musetti 1°, Francesco Convalli 3°, Antonello Buluggiu 5°, Alberto Frigeri 9°; cat. H Vittorio Zavanella 1°, Gino Cappelli 8°; cat. I Mario Mastroberardino 2°; cat. L Luigi Vannini 2°

donne: cat. Q Cristina De Rocco 1a; cat. P Monica Arcangeli 2a

E passiamo al 22/09; 2 gare disputate dai Blues di Castelnuovo Magra: la storica Carrara-Campocecina

e il “Saliscendi La Culla”, appunto in località La Culla, sopra Camaiore.

In una giornata piovosa e nebbiosa, arriva in vetta a Campocecina ed ottiene un bellissimo 2° posto cat. Veterani (11° assoluto) il bravissimo Paolo Giusti! Alla gara della Culla invece, in un percorso reso dalla pioggia del giorno precedente e della mattina stessa particolarmente faticoso ed insidioso, grandissimo Saverio Crocetti, 3° assoluto! E buone prestazioni anche per Daniele Cattani, Carlo Pisani e Roberto Filattiera, arrivati rispettivamente 7°, 8° e 7° nelle rispettive categorie.

Ed eccoci al 29/09, con la Fra-Bo-Le, la classica corsa “Correndo nei tunnel delle meraviglie”, che si snoda in gran parte lungo il litorale tra Framura, Bonassola e Levanto e dentro le gallerie dell’ex ferrovia dove ora c’è la strada che costeggia appunto il mare.







Ed ecco le buonissime prestazioni dei Blues:

P.Gen Bib Athlete P.Cat P.Sex O.Time

10° 18 TOGNARI ROBERTO 3° SM40 9° 0:52:58

17° 21 ZAVANELLA VITTORIO 1° SM60 15° 0:57:23

29° 19 BARATTA MARTINA 2° SF40 7a 1:02:25



Grandi Blues anche oggi!

Ed il mese di ottobre inizia con la giornata del 6, dove vengono disputate 3 gare: Sestri Levante, Sarzana, una delle ultime tappe del Corrilunigiana 2019 ed il classico “Tartufo Trail” a Calestano, provincia di Parma.

E commentiamo subito quest’ultima gara: il superlativo “gigante trailman” della Pro Avis Davide Cocchi sulla distanza di 28 km per 1350 D+ si piazza al 10° posto assoluto su 172 concorrenti che hanno concluso la prova: veramente grandissimo Davide!

A Sestri Levante Antonio Villirillo partecipa alla “7 miglia da favola”, gara con un percorso veramente suggestivo che ad un certo punto passa sulla spiaggia della splendida Baia del Silenzio; l’atleta della Pro Avis dopo una serie di circostanze sfortunate tra cui anche un errore di percorso ottiene ugualmente una buona prestazione classificandosi 6° di categoria con il tempo di 48’15”.

Ed eccoci arrivati alla terza corsa di questa giornata, la “Corri Sarzana”.

Ecco le prestazioni di tutti gli atleti della Pro Avis partecipanti alla gara; particolare rilievo la vittoria tra le donne di Luciana Bertuccelli e i primi posti nelle rispettive categorie di Riccardo Quilico, Moreno Musetti, Vittorio Zavanella e Cristina De Rocco:



P.Gen Bib Athlete P.Cat P.Sex O.Time

4 287 QUILICO RICCARDO 1 E 4 0:30:35

14 294 ROSSI MIRCO 7 E 14 0:32:23

15 361 MUSETTI MORENO 1 G 15 0:32:27

23 493 BERTUCCELLI LUCIANA - P 1 0:33:38

24 429 ZAVANELLA VITTORIO 1 H 23 0:33:39

28 1772 CONTI MICHELE 11 E 27 0:34:15

37 339 CONVALLI FRANCESCO 5 G 36 0:35:04

39 212 BORDIGONI SIMONE 3 F 38 0:35:36

40 421 MASTROBERARDINO MARIO 2 I 39 0:35:36

42 583 FERRARI TIZIANO 6 C 41 0:35:48

47 194 BACCI MARCHINI RICCARDO 6 F 45 0:36:38

57 189 DE ROCCO CRISTINA 1 Q 5 0:39:08

60 485 ARCANGELI MONICA 2 P 6 0:39:22

76 597 VANNINI LUIGI 3 L 68 0:41:43

84 1786 FARINA ANTONELLA 2 Q 11 0:42:38

88 150 GUASTINI GIORGIO 28 E 77 0:44:20

92 398 FRIGERI ALBERTO 10 G 79 0:45:40

99 1775 BONTEMPI RENZO 12 F 83 0:46:56



Nella stessa gara di Sarzana si è dovuto ritirare Roberto Filattiera a causa di problemi fisici.

Ultima gara di questo periodo è quella disputata a Cannetolo-Fontanellato in provincia di Parma: la “44esima Marcia dei 4 ponti”.

Buoni piazzamenti per gli atleti Pro Avis partecipanti: ambedue al 4° posto nelle rispettive categorie Moreno Musetti e Luigi Vannini, mentre purtroppo Vittorio Zavanella ha dovuto abbandonare al 7 km per problemi fisici…peccato.

A presto con altre gare tinte di…Blues!