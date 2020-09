Riprendono tutti i corsi della scuola di danza "My dance crew"

Sarzana - Val di Magra - Sono ripresi in totale sicurezza di corsi della scuola di danza MDC - my dance crw di via Posta Vecchia a Sarzana. Si potranno provare tanti stili differenti: babystyle per i piccoli ballerini dai 3 anni e mezzo in su, Hip hop children - junior - 15 - street show e la novità Tik Tok Crew. Tutti i corsi saranno tenuti dall'insegnante Melinda Rodosti con Camilla Meloni con J.P e Zecca. Insegnanti qualificati per ogni specifica disciplina.

Info 3890503805 i per prenotare la lezione di prova, le prime 2 sono GRATIS e dal 1 ottobre per i più grandi che hanno voglia di divertirsi senza pensare all'età, corsi di HIP HOP ADULTI con Melinda e DANZE CARAIBICHE con gli insegnati Federico e Francesca.