Riprendono i corsi della scuola di danza My dance crew

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 16 riprendono i corsi alla scuola di danza M.D.C. my dance crew di Sarzana. La struttura in via Posta Vecchia 12 riprende l'attività per tutti quelli che hanno voglia di divertirsi ballando :

Hip hop, babystyle dai 4 anni, street show con Melinda

break dance con BBOYBROTHERS J.P. e ZECCA, danza moderna, disco dance con Camilla Meloni

In più le novità di questa stagione: primi passi dedicata ai bambini dai 30 mesi con la professoressa Basso e Heels dance (ballo sui tacchi).



Per gli adulti invece Hip hop adulti con Melinda, danze caraibiche con Federico e Francesca, Ginnastica Posturale in collaborazione con SILVIA GREGORINI. Gli insegnanti della scuola di danza M.D.C. My Dance Crew vi aspettano lunedì le prime due prove sono gratuite.



Per info" 3890503805