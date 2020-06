Riprende l'attività della Uisp nuoto nella piscina di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Riprende domani, 4 giugno, l'attività della Uisp nuoto Valdimagra nella piscina di piazza Ricchetti a Sarzana. Dopo la chiusura a causa del Covid-19 la struttura riprenderà con nuoto adulti e corsi di acquagym a partire dalle 11 e prenotazione obbligatoria tramite sms o Whatsapp al numero 3662087529. “Si potrà nuotare per un massimo di 45 minuti rispettando i turni – spiegano quelli dell'Asd – negli orari dell'acquagym la piscina sarà riservata interamente alle partecipanti al corso che a fine lezione potranno cambiarsi utilizzando entrambi gli spogliatoi rispettando le distanze di sicurezza. La validità degli abbonamenti, ancora in corso di validità prima della chiusura dell’impianto e non completamente utilizzati, è estesa per il periodo restante non usufruito”.

Sulla pagina Facebook Uispnuoto Valdimagra sono disponibili regolamento e norme di comportamento da tenere per l'accesso.