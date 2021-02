Riparte la Serie C, Lunezia Volley alle prese con Admo Lavagna

Sarzana - Val di Magra - Ci siamo. Il campionato regionale femminile di pallavolo di Serie C parte e il Lunezia Volley scalpitano al nastro di partenza. La motivazione è non poca tra i ranghi biancoblu. Tutte le precauzioni imposte da questa pandemia che aveva reso l’attesa interminabile sono state rispettate, per cui oggi, sabato 20 febbraio, si comincia contro l’Admo Lavagna al Palabologna sarzanese, ore 18. Arbitrano Tonino Piazza e Valerio Portaccio.

"E'’ un po’ un peccato – commenta l’allenatore lunense Riccardo Giannini – dover affrontare subito quella che appare la più attrezzata fra le nostre avversarie nel Girone C della Serie C ligure. Eppure bisogna immediatamente partire forte, poiché questa prima fase del campionato è breve e potrebbero non esserci i margini per nell’eventualità recuperare, né sappiamo al momento come funzionerà la seconda fase".

L’Admo è in sostanza la stessa di questi ultimi anni, con la veterana Rossi quale “leader”, in aggiunta un paio di giovani promettenti arrivate dal Casarza. Il Lunezia da parte sua dovrebbe essere al completo a meno d’imprevisti in extremis.

Per la cronaca l’altra partita del gruppo, Podenzana-Tigullio, è stata rinviata. Come noto, la C in Liguria è stata divisa da uno a 3 raggruppamenti, onde limitare gli spostamenti come misura anti-Covid.