Rinnovata la tradizione del "Christmas Challenge" degli Arcieri Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto venerdì 21 dicembre l’ormai tradizionale evento “Christmas Challenge”, edizione 2018, organizzato dalla A.S.D. Arcieri Sarzana. Una gara sprint il cui unico scopo, per una volta, non è vincere ma divertirsi e scambiarsi gli auguri natalizi. Gli atleti di casa ed i colleghi delle società arcieristiche limitrofe si sono ritrovati presso la tensostruttura delle scuole medie Poggi-Carducci dando vita ad una competizione che vede squadre miste sfidarsi le une contro le altre nel format “olympic round” alla distanza di 18 metri. Nonostante l’occasione del tutto informale, panettoni ed auguri hanno presto lasciato spazio alla competizione sportiva: cucchiaio di legno per il trio Angelotti-Fugalli-Savi e bronzo per Andreoni-Belli-Carpita. La sfida per l’oro ha visto trionfare la squadra composta da Bellé, Ceccarelli e Galante contro gli arcigni Castagna, Ceneri e Franciosi che hanno tenuto testa ai vincitori fino all’ultima volée. Nella classifica individuale under21 la spunta Luna Messercola davanti a Davide Tonelli, Alberto Franciosi e Sara Carpita. In quella Senior Castagna cede lo scettro ad Angelotti (“non potevo farcela, è il suo anno” dichiarerà laconicamente Castagna a fine gara) mentre il gradino più basso del podio sale Michele Galante che a sua volta cede il cucchiaio di legno a Luca Maremmani. La A.S.D. Arcieri Sarzana desidera augurare a tutti gli amici liguri e toscani che hanno partecipato all’evento un sincero augurio di buone feste e ringraziare le Cantine Lunae e la pasticceria DolceAmaro per il consueto e preziosissimo supporto organizzativo.