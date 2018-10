Rinnovata la partnership fra Crédit Agricole Carispezia e Hockey Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Crédit Agricole Carispezia e Hockey Sarzana annunciano il rinnovo della partnership che vede la Banca a fianco della Società Sportiva nel ruolo di main sponsor, anche per la stagione 2018 – 2019. Lo fanno fatto alla vigilia della presentazione della squadra alla città che si è tenuta domenica 30 Settembre alle ore 17,30 in Piazza De Andrè a Sarzana davanti a un numeroso pubblico ( nella foto tre nuovi volti del Carispezia 2018-19 Fantozzi, Ipinazar e Rampulla assieme a Vittorio Centi, manager di Carispezia e Chiara Tenerani direttrice di Sarzana 1).



La città di Sarzana è “in pista” dal 1946, anno in cui viene fondata l’Associazione Pattinatori Sarzanesi. L’hockey su pista a Sarzana è tradizione, passione e culto sportivo a 360°: Negli anni 70/80 Sarzana era arrivata ad avere ben tre squadre. Per la città di Sarzana l’ hockey non è uno sport minore, ma rappresenta qualcosa di magico da sempre parte del tessuto cittadino. Unica realtà nella provincia della Spezia, dal 1993, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Hockey Sarzana, nata dalle ceneri di Associazione Pattinatori Sarzanesi e Hockey Pro Sarzana, ha cercato un nuovo cammino improntato sul settore giovanile. L’Hockey Sarzana, infatti, è anche e soprattutto il vivaio, fra i migliori d’Italia con centottanta atleti iscritti tra la disciplina dell’hockey e quella del pattinaggio artistico. La società ha un motto chiaro: il bambino più piccolo della scuola hockey ha la stessa, se non maggiore, importanza dell’atleta di serie A1.

La prima squadra per il decimo anno consecutivo milita nel Campionato Nazionale di Serie A1: dalla promozione nella massima serie ha conquistato tre volte i play-off e sette volte l’accesso alla Coppa Cers, l’equivalente dell’ Europa league del calcio. Nell’ultima stagione la formazione rossonera ha trionfato nella Federation Cup, conquistando il primo trofeo seniores della propria storia.

Proprio la vetrina Europea è al centro della prossima stagione dove la formazione, allenata da Alessandro Bertolucci, una delle icone mondiali della disciplina hockeistica, cercherà di portare lustro al nome di Sarzana anche in Europa oltre che nel Campionato Italiano.

Per la stagione 2018 – 2019, CA Carispezia, ha deciso di riconfermare per il nono anno consecutivo l’unione con l’Hockey Sarzana consolidando così il legame con uno sport fatto di impegno, grande fatica e gioco di squadra, una società che dedica grande attenzione ai giovani del territorio. In questi anni oltre all’impegno in pista con la prima squadra, l’Hockey Sarzana ha promosso insieme alla Banca iniziative come il premio scuola sport per spronare i propri atleti a essere campioni oltre che nell’hockey anche nella scuola. La partnership con l’Hockey Sarzana ricomprende tutti i fini che Crédit Agricole Carispezia persegue: l’interesse per i giovani e la loro formazione; l’attenzione per lo sport come mezzo di espressione e di condivisione, per il territorio e per le sue eccellenze.

“La scelta di Carispezia di abbracciare la nostra disciplina - afferma il presidente dell'hockey Corona - ha rappresentato per me la realizzazione di un sogno perchè ha reso merito ad uno sport che, per Sarzana, non è certamente minore. La nostra società si augura di onorare al meglio, in questa difficile stagione di serie A1, i colori del nostro sponsor principale e che questo binomio possa regalare agli sportivi sarzanesi, ma non solo, nuove soddisfazioni e grandi emozioni".