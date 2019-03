Ricci vede i playoff: "Possiamo fare bene se stiamo concentrati. La Tarros è la grande favorita"

Il coach del Sarzana Basket Ricci vede i playoff: "Contro la Pro noi partiamo senza dubbio favoriti, cosa che però in caso di imperfetta concentrazione potrebbe ritorcersi contro di noi".

Sarzana - Val di Magra - Coach Gabriele Ricci si esprime alla vigilia dell’avvio dei playoff, che in Serie C Silver maschile ligure di pallacanestro, partono nel prossimo weekend col turno d’andata dei quarti di finale in casa della squadra meglio classificata in campionato. Poi ritorno di là ed eventuale “bella” di nuovo sul primo parquet. "Coi playoff comincia un altro campionato, ora le sorti si decidono di volta in volta nell’arco di due /tre gare per cui ogni partita va valutata a sé, con le pinze".



Davvero il tuo Sarzana Basket soffrirà con la Pro Recco?

"Contro la Pro noi partiamo senza dubbio favoriti, cosa che però in caso di imperfetta concentrazione potrebbe ritorcersi contro di noi, dato che loro non hanno in fondo alcunché da perdere; pensate un po’ a quanto ci è accaduto nell’ultimo turno di “regular season”, in casa di un Ospedaletti già retrocesso, che aveva il solo obiettivo di giocare il match dell’orgoglio…come riuscitogli dato che noi, in fondo con merito anche perché rimaneggiati, abbiamo vinto sul filo di lana. Io penso che i miei ragazzi daranno il massimo, ma dobbiamo assolutamente evitare certi alti e bassi come accaduto più di una volta in stagione regolare, nonché progredire ulteriormente in difesa".



Gli altri quarti di finale?

"La Tarros Spezia teoricamente non dovrebbe avere problemi davanti all’Ardita Juventus Chiavari, anche se è da vedere se tale e tanta macchina schiacciasassi sia in grado di confermarsi tale in un contesto appunto differente, come sono i playoff. Ad ogni modo spezzini in generale grandi favoriti fra tutti. Negli altri due scontri pronostici a favore del Cus Genova di fronte al Pegli e del Tigullio Santa Margherita (quest'ultimo magari con un po' più di incertezza) opposto all’ Azimut Vado Ligure".