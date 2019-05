Red Jackets Sarzana vicini alla zona Play off

Sarzana - Val di Magra - I Red Jackets Sarzana battono di netto (36-14) i Vipers Modena, li scavalcano in classifica e agganciano i Braves Bologna in quella terza posizione che dà ai liguri qualche speranza d’accesso finora magari insperato ai playoff, in quel Girone C che è probabilmente il più duro di tutta la 2.a Divisione nazionale di american football.

Prestazione molto brillante all’unisono, dalla corsa alla ricezione e dall’attacco alla difesa sino allo special-team, quella con cui i sarzanesi hanno nettamente superato le “vipere” modenesi.

Per la cronaca in touchdown stavolta il quarterback Radu Buchi, redivivo dopo il prolungato “stop” dovuto a infortunio, su rincorsa; su suo lancio invece: Boschi, Ghelfi e Pena Paredes, quest’ultimo due volte. Venendo alla “defense”, nota di merito particolare per Elia “Scarelio” Cariola che ha arginato eccome l’azione quel Simone Bernardoni già nel giro delle nazionali azzurre, ai tempi dei Panthers Parma. Non preoccupa, alla luce dei successivi controlli, l’uscita in barella di Mattia Favilla.

"Nel terzo quarto la nostra accelerazione decisiva ai fini della vittoria – commentava al termine l’ “offensive coordinator” Michele Ibatici – sospinta in particolare da un Buchi ormai recuperato a tutti gli effetti. Ci siamo tolti un sassolino dalla scarpa".

In arrivo però adesso il match che i “Reds” devono assolutamente vincere perché ci sia davvero qualche possibilità di pervenire al cosiddetto “post-season”, per la prima volta da quando essi sono tornati in 2.a quattro anni or sono, si tratta di quella che sabato 18/5 li oppone ai Braves a Bologna. Nel turno d’andata fu successo rosso-argento, stavolta si gioca al Kpro Stadium, ore 21. I Red Jackets, che con questo incontro chiudono la “regular season”, partiranno da Battifollo al massimo a metà pomeriggio.

Per concludere, nell’altra partita dell’ultimo turno nel raggruppamento in oggetto, 27-14 per i Pretoriani Roma vicecapolista, nella capitale contro quegli Hogs Reggio Emilia tuttora primi nel gruppo.