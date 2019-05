Red Jackets Sarzana sfiorano il colpaccio a Reggio Emilia

Sarzana - Val di Magra - I Red Jackets Sarzana non vanno lontani dal “colpaccio” in casa della capoclassifica del Girone C della 2.a Divisione nazionale di football americano. Al “Torelli” di Scandiano i sarzanesi tengono testa agli Hogs Reggio Emilia, andando in touchdown con uno scatto di Andrea Bassani, poi i “maiali” reggiani prendono un po’ il largo…tuttavia i “Reds” non si demoralizzano e nel finale si fanno molto minacciosi dopo una meta pure di corsa del quarterback Radu Buchi: ne scaturisce un 20-12 per gli emiliani che ad ogni modo, per gli ospiti, costituisce un risultato di assoluto rispetto.

La squadra sarzanese torna adesso alla Bradia, per la 10.a giornata sono attesi infatti all’ “Isoppo” quei Vipers che hanno appena ricevuto e battuto per 21-12 i Braves Bologna, piazzandosi così in mezzo alla classifica dietro ai vicecapolista Pretoriani Roma (chiudono la graduatoria appunto i Red Jackets insieme ai Braves); si gioca domenica prossima 12/5 alle ore 15.