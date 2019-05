Red Jackets Sarzana in attesa di sapere se accedono ai playoff

Sarzana - Val di Magra - I Red Jackets Sarzana ci hanno preso gusto e così incamerano la seconda vittoria consecutiva dopo quella alla Bradia sui Vipers Modena, stavolta a Bologna in casa dei Braves, primo loro successo in trasferta e più in generale terzo in questo campionato di 2.a Divisione della Fidaf (Federazione Italiana Di American Football).

Perché la festa sia totale, ora i “Reds” devono attendere il prossimo weekend, per vedere se entreranno nei playoff per la prima volta da quando sono tornati in 2.a quattro anni or sono; dopo vari anni di dominio, comprese due “finalissime” di cui una vinta, in 3.a.



Nel frattempo essi staccano, in quel Girone C che molto probabilmente è il più duro della divisione, proprio i bolognesi e si attestano in terza posizione dietro alla coppia di testa costituita da Pretoriani Roma e Hogs Reggio Emilia…chiudono il raggruppamento in coda alla classifica appunto i modenesi.

Esausti i sarzanesi al ritorno, quando erano ormai le quattro della mattina poiché al “Kpro Stadium” felsineo il kick-off c’è stato alle nove di sera, ma soddisfatti. Adesso un minimo di riposo e poi nuovo via agli allenamenti, in attesa di Pretoriani-Braves nella capitale e del derby emiliano Hogs-Vipers a Scandiano, in programma appunto nel prossimo fine settimana.



Per la cronaca contro i “coraggiosi” petroniani sono andati in touchdown Bassani recuperando una palla persa in percussione dal quarterback Buchi, con conseguente trasformazione di Ghelfi su passaggio del medesimo “qb”, quindi Gregorini sempre su “pass” di quest’ultimo: ivi mancati invece i relativi 2 punti addizionali.