Red Jackets Sarzana fuori dai playoff a testa alta

Sarzana - Val di Magra - Diciamolo, in linea di previsione si pensava che a Codaneghe-Pd quei Saints Padova avrebbero avuto vita nel complesso facile contro questi Red Jackets Sarzana, soprattutto in ragione di quelle loro sette vittorie contro le tre dei sarzanesi nella “regular season”. Invece, con un’indomita rimonta sul 30-14 a sfavore, i “Reds” sono arrivati a un 30-30 (a pochi minuti dal temine) che gli ha fatto sognare una vittoria al “Martin Luther King” contro tutti i pronostici.

Poi invece i padroni di casa hanno azzeccato, agli sgoccioli del match, un field-goal su calcio da 3 punti che ha sancito il finale e più prevedibile 33-30 a vantaggio veneto che manda a casa i rosso-argento subito all’inizio dei playoff. Peccato, tuttavia ai Red Jackets resta la soddisfazione di essere arrivati ai playoff di 2.a Divisione per la prima volta dopo quattro anni in tale categoria, nonché di esserne usciti a testa più che alta: il tutto lascia ben sperare in ulteriori progressi in futuro.



Per la cronaca, ospiti subito in avanti con una ricezione di Pena Paredes su lancio del quarterback Buchi, azione identica porta successivamente al 14-14 dopo il sorpasso padovano; quindi lungo dominio locale che porta appunto a un 30-14 il quale sembra porre termine alla contesa, invece volitivo recupero ligure nel finale, con meta dapprima del medesimo Buchi su corsa e infine di Ghelfi su suo passaggio. Dello stesso Ghelfi e di Boschi, quest’ultimo due volte, le trasformazioni. "Potevamo vincere"...è il commento all’epilogo, a metà fra l’orgoglio e il rammarico, del vicepresidente sarzanese Michele Ibatici. Ora un po' di vacanza nella consapevolezza di aver fatto tutto al meglio, poi dal mese prossimo staff tecnico-dirigenziale al lavoro, onde procedere ai nuovi reclutamenti è più in generale ad allestire la stagione giovanile ormai quasi imminente.