Red Jackets Sarzana, è già tempo di ripartire

Sarzana - Val di Magra - Comincia anche quest’anno la preparazione per i campionati giovanile per la squadra di football americano dei Red Jackets Sarzana, la compagine rossoargento è ai nastri di partenza sul campo amico della Bradia a Sarzana. I campionati giovanili si svolgeranno in ottobre e questo ciclo di allenamenti servirà per dare una prima amalgama alla rosa a disposizione del Coach Righetti e per l’inserimento di volti nuovi che si affacciano per la prima volta nel football americano, dopo una stagione di A2 ricca di soddisfazioni con il raggiungimento dei play-off nel prossimo torneo under la società del presidente Milani spera di potersi togliere qualche soddisfazione in più.

Gli allenamenti sono aperti a tutti quelli che vogliono provare a giocare a football il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 alla Bradia di Sarzana; per informazioni chiamare o scrivere al numero 333 2622498, dove verranno fornite tutte le informazioni del caso .