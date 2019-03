Quarta vittoria consecutiva, il Lunezia vola

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA VOLLEY – CFFS COGOLETO 3-1

Set: 26 – 24 / 20 – 25 / 25 – 18 / 25 – 16.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 4, D’ Arcangelo 1, Guelfi 8, Mendoza 0, Lupi 18, Marku 22, Gorgoglione 13, Bernardini 7, Spadone 1, Fiorino e Salvetti liberi. All. Secco.

CFFS COGOLETO: Compagnoni, Rolla, Scotto, Serranò, Storace, Tersitti, Torelli, Perata e Urbani liberi; n.e. Marovelli, Cavallaro, Chaigneau. All. Pecorari.

Arbitri: Edoardo Montefiori e Monica Zampini.



Quarta vittoria consecutiva per il Lunezia Volley con quella, al Palabologna sarzanese, sul Cffs Cogoleto (che pur aveva rimontato l’iniziale set di svantaggio). Al termine il viceallenatore Riccardo Giannini, che pur riteneva questa prestazione delle biancoblu non ottimale, rimuginava sul fatto che la zona-playoff oggi dista in fondo sei punti…con quale spirito non s’è esattamente capito.



Per la cronaca le “lunensi” hanno applicato il “modulo p-c” dall’inizio alla fine, con la Brizzi al palleggio, dove s’è vista un paio di volte pure la D’ Arcangelo; la Guelfi talvolta rilevata dalla Mendoza al centro e tutte le altre a schiacciare.



Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile di pallavolo, era la 20.a giornata: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare – Virtus Sestri Ponente 3 – 0, Grafiche Amadeo San Remo – Albenga 3 – 1, Maurina Strescino Imperia – Autorev La Spezia 1 – 3, Tigullio Santa Margherita Ligure – Gabbiano Andora 3 – 0, Vgp Genova – Admo Lavagna 2 – 3, Volare Arenzano – Acli S. Sabina Ge 2 – 3.