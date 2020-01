Pronto il progetto per il restyling del campo sportivo di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Potrà ospitare partite fino al campionato di Eccellenza l'impianto calcistico “Marchini” di Castelnuovo Magra che al termine della stagione in corso si sottoporrà ad un atteso e necessario intervento di restyling. Il campo, che diventa una palude nei giorni di pioggia e una distesa durissima in quelli assolati, avrà finalmente un manto erboso degno di un campo da calcio.

Questo grazie al bando “Sport in comune” e al finanziamento del Credito Sportivo che consentirà al Comune di Castelnuovo di restituire con un mutuo di quindici anni e senza interessi i 680mila euro necessari per l'intervento. Il progetto – che era stato al centro anche della campagna elettorale dei mesi scorsi – è stato illustrato dal sindaco Montebelllo alla presenza del dell'architetto Roberto Capozzi, il presidente della Figc ligure Giulio Ivaldi, il suo vice Giovanni Pampana, il segretario Gandolfo Torre, il delegato Doriano Crovara e il presidente della sezione arbitri Loris Pedroni. Alla presentazione hanno presenziato anche i presidenti dei due club che usufruiscono dell'impianto: Gherardo Ambrosini ed Enrico Venturini per il Colli Ortonovo.



“La spesa non avrà ricadute sugli altri progetti dell'amministrazione – ha puntualizzato il sindaco – nulla verrà sacrificato. Fortunatamente l'ente è in una situazione economica buona visto che i vecchi mutui, alcuni dei quali trentennali, stanno per estinguersi e presto questo sarà l'unico attivo. Crediamo molto nello sport anche come strumento sociale prezioso e ci sembrava doveroso fare in modo che i 250 atleti che la frequentano potessero avere una struttura adeguata”.

La prima parte del progetto riguarderà il livellamento del campo che attualmente è in pendenza, quindi sarà posizionato il basamento con l'installazione di un sistema di canalizzazione sottostante. L'erba spunterà dunque in estate mentre l'intervento prevederà la sostituzione della recinzione, il posizionamento di materassini di sicurezza lungo i muri laterali e il potenziamento dell'impianto luci col lampade a led. Le misure del campo, intitolato al castelnovese Libero 'Turiddu' Marchini Oro Olimpico a Berlino nel 1936, saranno infine di 96,60 per 58 metri.