Pro Avis Castelnuovo, un inizio 2020 da incorniciare

Sarzana - Val di Magra - Nonostante la stagione podistica non sia ancora praticamente iniziata, tante gare nel mese di gennaio per

la Pro Avis Castelnuovo Magra. E si comincia sabato 4 con la 22esima Cronocaserana, in località Caserana vicino a Quarrata-Pistoia, Campionato Provinciale Uisp di corsa a cronometro; i Blues iniziano bene l'anno nella classica gara

toscana, con la massiccia partecipazione di circa 230 atleti, il veterano Antonio Saccardi si piazza al terzo posto.

E la 'nuova Blue', si fa per dire, Deborah Bonati arriva 5a veterana femminile...bella prestazione di Antonio

Villirillo che abbassa il tempo del 2019...e buon allenamento, in attesa di riprendere la forma, per Roberto Filattiera e Alberto Frigeri, rispettivamente 27° e 31°.

Il 4 gennaio si corre anche in America, Stati Uniti e precisamente a New York. Barbara Pisano e Antonello Buluggiu disputano i dieci chilometri della New York Road Runner, bellissima gara cittadina, che si corre tutta all’interno del Central Park; Antonello si piazza 19° di categoria e 7° italiano...Barbara 22a italiana...Pro Avis internazionale.



Ed eccoci al giorno della Befana 2020, 6 gennaio: giornata di festa ma i Blues corrono ugualmente...

Ecco i risultati di Andrea Lazzarotti e Daniele Cattani a Firenze, nei 14 km della 46esima edizione della maratonina della Befana all'Isolotto... pos. pos m/f cat.e pos. pett. nome cognome tempo

18 18 assm 17 358 Andrea Lazzarotti 47'39''

129 125 assm 94 203 Daniele Cattani 54'21''



La settimana seguente si corre a Pistoia: domenica 12 prima edizione del Pistoia Cross con il Gran Prix Montalbano 2020, 2a prova Gran Prix Toscana Csi, campionato provinciale Fidal, Uisp e Csi, presso il parco Gea. Prove molto positive, specialmente dal punto di vista fisico, dei 3 blues impegnati nei 3 km (che si sono poi rivelati 3 km e 140 mt circa) del bel percorso nel parco...un Giuseppe Giannoni pimpante (81 anni!), nonostante la distanza corta lo penalizzi; Alberto Frigeri finalmente senza dolori al ginocchio e Roberto Filattiera che, se non avesse perso tempo causa scioglimento di una stringa a metà gara e conseguente perdita di ritmo, avrebbe fatto un buonissimo tempo, I tre atleti della Pro Avis si piazzano rispettivamente 7° CAT. ORO, 29° e 28° CAT. VETERANI A.



Altra gara il primo trail dell'anno del nostro Davide Cocchi, il 9° Winter Trail Golf del Ducato, prova valida per il Circuito Trail Running Parma 2020 e Circuito Uisp Parma for Running: 15,2 km Dislivello+440 mt in semi-autosufficienza alimentare a Sala Baganza, provincia di Parma. 14° posto assoluto su 296 concorrenti per Davide con 1 ora 12'32''; un'altra bella prestazione per il nostro gigante. Ultima gara disputata da atleti Blues il 12 gennaio: 39° trofeo Sanmartinese-30° Trofeo Martiri di Valbona-Campi Bisenzio, Firenze, con la buona prestazione del nostro Daniele Cattani, che, nei 15 km della corsa, si piazza al 58° posto degli Assoluti Maschili con il tempo di 1 ora 2’45”. E passiamo al 19 gennaio: in una giornata complessivamente bella ma caratterizzata da un forte vento che mette a dura prova gli atleti presenti, grandi risultati nel Campionato Regionale Master di Cross ad Imperia, disputato nel bel Parco Urbano a pochi metri dal mare. Nelle donne Blues prime di categoria Luciana Bertuccelli e Deborah Bonati.



Per gli uomini ecco i risultati divisi per categoria: M55 Antonio Saccardi 1° e Francesco Convalli 3°

M65 Vittorio Zavanella 1° e Mario Mastroberardino 3° M75 Luigi Vannini 1° M80° Giuseppe Giannoni 1°



Buonissime prestazioni per tutti gli altri Blues presenti, elencati qua di seguito con la posizione per le rispettive categorie: Monica Arcangeli 7a, Cristina De Rocco 6a , Antonella Farina 9a, Barbara Pisano 5a per le donne. Gabriele Benedetti 4°, Davide Cocchi 6°, Nicola Cappelli 7°, Roberto Tognari 9°, Daniele Cattani 11°, Paolo Giusti 5°, Simone Bordigoni 17°, Antonello Buluggiu 14°, Marco Mussi 4°, Gino Cappelli 10°, Massimo Baldini 15°, Roberto Filattiera 17°, Alberto Frigeri 19° per gli uomini.



25 gennaio…in serata a Dobbiaco si svolge la Winter Night Run, che si conferma uno degli eventi podistici più belli per chi è alla ricerca di esperienze uniche: una corsa notturna di 12 km sulla neve in uno degli scenari più suggestivi delle Dolomiti, con partenza ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo e arrivo alla Nordic Arena (Stadio del Fondo). Ed ecco le prestazioni della coppia Blue impegnata: Barbara Pisano ed Antonello Buluggiu. P.Gen Pett Atleta P.e Cat P.Sex Tempo

104 624 BULUGGIU ANTONELLO 8 SM55 99 1:03:17

877 272 PISANO BARBARA 39 SF40 249 1:47:13



Ultima corsa disputata dagli atleti della Pro Avis nel mese di gennaio la classica 7° Trofeo T.I.A.M.O. Carnevale - 2° Nordic Walking International Golden Cup 2 atleti blues partecipano alla gara: Andrea Lazzarotti che ottiene un brillantissimo 3° posto di categoria (14° assoluto!) e Antonio Villirillo che con il tempo di 42’35” abbassa di 2 minuti e 33” il tempo ottenuto nel 2019: bella gara! Il primo mese dell’anno termina così…alle prossime gare con i nostri Blues!