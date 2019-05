Pro Avis Castelnuovo, tra le soddisfazioni anche la mezza maratona di Madrid

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dalla Pro Avis Castelnuovo



Fine mese di aprile e prima meta’ di maggio intensi per la Pro Avis Castelnuovo Magra.

Cominciamo con 2 gare del giorno di Pasquetta:

Candeli, vicino a Firenze e Strettoia, nell’entroterra versiliese.

Nella bellissima e molto faticosa corsa sulle colline sopra firenze grande vittoria della Bertuccelli che lascia tutte dietro le agguerrite avversarie e guadagna il 1° posto assoluto tra le donne; 2a veterana Cristina De Rocco e 4° veterano Simone Bordigoni.

Altri partecipanti alla gara con buone prestazioni massimo baldini e roberto filattiera, rispettivamente 9° e 16° categoria argento, ed antonio villirillo che si migliora di 3’ rispetto all’anno precedente.

Veniamo alla gara di strettoia dove Andrea Lazzarotti si piazza al 1° posto di categoria b, paolo giusti al 2° posto categoria c, marco mussi e gino cappelli rispettivamente al 3° e 5° posto categoria d; altri blues partecipanti daniele cattani, carlo pisani e renzo bontempi.

Altra gara il 25 aprile a Bonelle, provincia di Pistoia, dove c’e’ la buonissima prova del nostro Villirillo che migliora di 4’ il tempo del 2018.

Ed eccoci al 27 aprile: Madrid, dove c’e’ la nostra Antonella Farina che disputa la mezza maratona ottenendo un buonissimo 68° posto sulle quasi 400 partecipanti della sua categoria.

Infine, la gara che chiude il mese di aprile e’ la classica del corrilunigiana, la strafossone, precisamente domenica 28: grande partecipazione pro avis, altra vittoria della nostra Bertuccelli tra le donne e tanti primi posti di categoria e buonissimi piazzamenti.

ecco i risultati:

tra le donne la cristina de rocco 4a di categoria q e la monica arcangeli 4a di categoria p.

per gli uomini vittorie nelle proprie categorie di riccardo quilico (b), paolo giusti (f) e mario mastroberardino (i); inoltre nei primi 5 troviamo tiziano ferrari 4° cat. c, moreno musetti e francesco convalli rispettivamente 2° e 5° nella g, vittorio zavanella e massimo baldini 3° e 5° nella h e luigi vannini 4° cat. l.

inoltre hanno partecipato alla gara con buoni piazzamenti riccardo bacci, renzo bontempi, simone bordigoni, daniele cattani, gino cappelli, davide cocchi, michele conti, roberto filattiera, giuseppe giannoni, marco mussi, francesco musso, carlo pisani e mirco rossi.

ed eccoci al 1° maggio, a barbarasco, la corsa della solidarieta’, altra tappa del corrilunigiana, dove vincono gli assoluti i nostri gabriele benedetti tra gli uomini e isabella morlini tra le donne con la luciana bertuccelli stavolta al 2°posto.



ecco gli altri piazzamenti:

donne: cristina de rocco 2a di cat. e monica arcangeli 2a di cat.

uomini:

tiziano ferrari 2° di cat., moreno musetti 2° cat, vittorio zavanella 2° di cat., mario mastroberardino 1° di cat. e luigi vannini 2° di cat.

hanno inoltre partecipato alla gara con buoni risultati giuseppe giannoni, simone bordigoni, giuseppe cirivello, massimo baldini, gino cappelli, roberto filattiera, federico bianchi, giorgio guastini e roberto tognari.

nello stesso giorno grande gara del nostro daniel nobile nel campionato c.s.i. dei 5000 in pista a quarrata dove ottiene un buonissimo tempo: 18’41”.

altra gara del corrilumigiana il 4 maggio a cecina di fivizzano:

vittorie nelle proprie categorie per cristina de rocco, monica arcangeli, riccardo quilico (che arriva anche 3° assoluto!), mario mastroberardino e luigi vannini.

piazzamenti nei primi 3 delle diverse categorie: roberto tognari 3°, francesco convalli 3° e gino cappelli 3°.

altri partecipanti e con buonissimi piazzamenti: nicola cappelli, simone bordigoni, tiziano ferrari, vittorio zavanella, renzo bontempi e giuseppe giannoni.

ultima corsa di questo periodo molto intenso domenica 12 maggio a villafranca, altra tappa del corrilunigiana 2019: e ancora vittoria per le donne della luciana bertuccelli!

primi posti nelle proprie categori per cristina de rocco, monica arcangeli e mario mastroberardino.

altri piazzamenti nei primi 3 posti di categoria:

luigi vannini 2° e roberto tognari 3°.

altri partecipanti e piazzamenti nelle proprie categorie: moreno musetti 4°, francesco convalli 5°, michele conti 5°, roberto filattiera 6°, simone bordigoni 6° e daniele cattani 12°.

prossimi appuntamenti: oltre al corrilunigiana e alcune gare in zona, le date da ricordare sono il 1° giugno con il campionato italiano fidal master 10 km su strada a genova ed il 16 giugno a castiglione garfagnana, campionato italiano uisp corsa in salita.