Pro Avis Castelnuovo, il resoconto dell'ultimo terzo del 2019

Sarzana - Val di Magra - Ultimo trimestre dell’anno con gli atleti della società di Castelnuovo Magra sempre alla ribalta in tutte le competizioni disputate; ed ecco il resoconto completo delle gare.

Cominciamo con quelle del 20 ottobre:

-Manifestazione “Parma Marathon” a Parma:

ecco le prestazioni rispettivamente nella 32 e 10 km:

P.Gen Bib Athlete P.Cat P.Sex O.Time

75 3086 CATTANI DANIELE 16 SM40 68 2:18:53

338 3075 BULUGGIU ANTONELLO 9 SM55 296 2:40:19



E nei 10 km, Antonio Villirillo fa il record personale...bravo Antonio!



P.Gen Bib Athlete P.Cat P.Sex O.Time

24 5169 CAPPELLI NICOLA 4 SM40 21 0:37:08

122 5188 VILLIRILLO ANTONIO 19 SM45 106 0:43:35

509 5429 PISANO BARBARA 29 SF40 175 1:15:25



-Mezza maratona di Amsterdam-Olanda: Pro Avis ancora una volta all’estero con il buonissimo risultato di Roberto Tognari nei 21 km circa di Amsterdam!

1 ora, 23 minuti e 58 secondi…188° su 14749 concorrenti…179° uomo su 8794

Veramente bravo!



-Ed infine, sempre il 20 ottobre,ecco i risultati del 48° Campionato Italiano Polizia Municipale disputato a L'Aquila, dove negli 8 km della gara, il nostro "vigile volante" Moreno Musetti vince la categoria Sm55 ed arriva al 7° posto assoluto...grandissimo!



Andiamo al 27 ottobre con la gara di Quarrata "In cammino verso la legalità", nello splendido scenario della villa La Magia, patrimonio dell'UNESCO...

Grande Nicola Cappelli 9° assoluto con il tempo di 52'50"!

Bravissimi anche Antonio Villirillo e Francesco Musso che chiudono la gara rispettivamente in 1h 7' 12” e 1h 9' circa…



1° novembre: grandi Blues nella classica “Stralevanto”.....

Innanzitutto grandissimo Gabriele Benedetti 6° assoluto e 2° di categoria.

Bellissimi primi posti nelle rispettive categorie per Cristina De Rocco e Mario Mastroberardino e buon piazzamento anche per Antonio Villirillo....

Grandi Simone Bordigoni 9° di categoria e Luciana Bertuccelli 6a donna assoluta e 1a di categoria...

Ancora grandi risultati: Moreno Musetti 2° di categoria, Paolo Giusti 1° di categoria e Tiziano Ferrari 9° di categoria.....e per finire bel 4° posto in classifica generale di Società....

Veramente tanto blù a Levanto!



E passiamo al 10 novembre, con la Asd Pro Avis in evidenza anche in questa data in 2 gare.

Alla mezza maratona di Livorno Martina Baratta fa il personal best con 1h 38' 14"... bravissima Martina!

E a Camaiore, nella prima edizione della “Corsa del Sorriso per Loretta Pardini”, evento il cui ricavato è andato interamente all’AIRC, bravissimi i Blues presenti:

Moreno Musetti 7° assoluto e 2° di categoria...Big Daniele Cattani, in forma smagliante, arriva 11° assoluto e 5° di categoria...e nella categoria argento podio per Massimo Baldini, 3°, e buon 7° posto per Roberto Filattiera.... diciamo che per qualche errore di percorso poteva essere 6° ..ma va bene lo stesso...

Bella corsa: 12,5 km che hanno ricordato in certi punti la famosa e durissima gara della Culla, sempre a Camaiore...il che è tutto dire.



17 novembre: molte gare rinviate o annullate per il maltempo…il Blues Antonello Buluggiu però, sfidando acqua, vento, ecc. ha disputato la mezza di Verona, chiudendola con un buon tempo: 1h 39'...



Il 24 novembre la Pro Avis partecipa con i suoi atleti a varie corse e precisamente:

-Suvereto: tanti Blues alla Corsa del Cinghiale, organizzata dal mitico Claudio Mazzola, in una specie di gemellaggio con l’Atletica Piombino che partorirà l’idea di fondare un circuito di gare chiamato “Circuito dell’Amicizia”, dove vengono collegati gara e raduno conviviale successivo e di cui parleremo e vi aggiorneremo in seguito…

-Fivizzano, la tappa finale del Corrilunigiana, con tanti atleti Blues che concorrono per i primi posti finali

-Firenze, la maratona di Antonello Buluggiu e Daniele Cattani

A Suvereto grandissimi la presidentessa dei Blues, Luciana Bertuccelli prima donna assoluta e Nicola Cappelli, 6° assoluto e 1° di categoria!

Buonissima prestazione di Antonio Villirillo, 10° di categoria con 40' 16"...

E buonissime prestazioni per tutti gli altri nelle varie categorie: Francesco Convalli 5°, Alberto Frigeri 14°,

Marco Mussi, Massimo Baldini e Roberto Filattiera rispettivamente 6°, 7° e 10°, Riccardo Bacci 11° e Simone Bordigoni 21°, che però si è solo allenato...grandi Blues!

E grandi Blues anche a Fivizzano...Benedetti Gabriele 3° assoluto... Crocetti Saverio 10° assoluto... Nobile Daniel 5° di categoria...Giusti Paolo primo di categoria... Bontempi Renzo 9° di categoria... Musetti Moreno 3° di categoria... Cappelli Gino 7° di categoria... Vannini Luigi 2° di categoria...

Tra le donne Monica Arcangeli 4a assoluta e Cristina De Rocco 5a assoluta...grandissime le blues lady…

Finale schioppettante dei Blues nell’ultima gara del Corrilunigiana a Fivizzano!

Infine a Firenze, ecco le prove dei 2 blues partecipanti:

Antonello Buluggiu finisce la sua fatica sui 42 km e 195 mt in 3 ore 26 minuti e 52 secondi mentre Daniele Cattani scende a 3 ore 9 minuti e 56 secondi…buonissime prestazioni di entrambi…

Andiamo avanti…ancora numerose gare fino a fine 2019 per i Blues di Castelnuovo Magra…

Eccoci al 1° dicembre con 2 gare disputate: la 10° Prosecco Run nei pressi di Valdobbiadene in provincia di Treviso e la “Run for children” a La Spezia, dove la Pro Avis,sempre fedele ai propri principi di solidarietà, partecipa in gran numero di atleti ai 5 km di sport, benessere e beneficenza, con il percorso che si snoda sul lungo mare portuale del nostro capoluogo…

Bravissimo Antonio Villirillo che, nella corsa veneta, va sotto ai 5 minuti al km…in una mezza maratona non pianeggiante è sempre difficile…ecco il risultato completo:



P.Gen Pett P.Cat P.Sex Tempo

276 538 53 SM45 246 1:44:48



A La Spezia, invece, fino all’ultimo si è temuto che il tempo peggiorasse…invece il tempo ha tenuto e

quindi manifestazione riuscita!

Grandi Blues con 3 atleti nei primi 10 e tanti in buone posizioni nelle classifiche di categoria…ma oggi non contavano le classifiche …contava partecipare e i Blues lo hanno fatto in massa!

Apriamo qua una parentesi: sabato 7 dicembre si sono svolte le premiazioni del circuito “Corrilunigiana 2019” con tanti Blues nei primi o primissimi posti…eccoli riepilogati qua sotto:

DONNE

Cat P 36-49 anni 1a Monica Arcangeli

3a Luciana Bertuccelli

Cat Q 50 e oltre 1a Cristina De Rocco

UOMINI

cat C 18-29 anni 1° Tiziano Ferrari

3° Fabio Mignani

Cat F 50-54 anni 3° Simone Bordigoni

Cat G 55-59 anni 1° Moreno Musetti

Cat H 60-64 anni 3° Vittorio Zavanella

Cat I 65-69 anni 1° Mario Mastroberardino

Cat L 70 e oltre 1° Luigi Vannini

Premi speciali inoltre alla Cristina De Rocco per aver disputato tutte le 27 gare in programma e alla società Pro Avis come seconda classificata.

E ritorniamo alle gare e precisamente all’otto dicembre; gare disputate: Maratona di Reggio Emilia, mezza maratona di San Miniato, Fossoncros a Fossone e 10 km di Vado Ligure.

Ed ecco i dati della prestazione del Blues Luigi Vannini, grandissimo 1° nella categoria SM75 della maratona di Reggio Emilia::

Pos Pos M Pos.Cat Numero Cognome Nome Categoria Tempo RealTime

1795 1576 1 3444 VANNINI LUIGI SM75 4:18:53 4:17:11

Alla mezza maratona di San Miniato buone prestazioni di tutti i Blues presenti:

P.Gen Pett Atleta P.Cat P.Sex Tempo

66 236 VATTERONI FERDINANDO 48 ASSM 63 1:26:10

69 550 TOGNARI ROBERTO 51 ASSM 66 1:26:16

95 569 CATTANI DANIELE 69 ASSM 89 1:27:54

173 549 BULUGGIU ANTONELLO 38 VETM 161 1:34:39



Alla Fossoncross il colore dei Blues della Pro Avis è ancora dominante: nelle donne 1a Luciana Bertuccelli nella categoria 35- 50 anni e 5a Martina Baratta; 1a Cristina De Rocco in quella oltre i 50.

Per gli uomini nei veterani 1° Antonio Saccardi e 2° Paolo Giusti; negli argento oltre 60 anni rispettivamente 2° e 3° Vittorio Zavanella e Mario Mastroberardino.

Infine grandissimo risultato nella 10,2 km di Vado Ligure per Gabriele Benedetti: 3° posto assoluto chiudendo la gara in 34’33”…

Avanti ancora con le gare dell’ultima parte dell’anno…eccoci al 1 dicembre:

Montecatini Terme con la “Corsa dei Babbi Natale” e la mezza maratona di Pisa.

A Montecatini buon tempo per Daniele Cattani, 36° assoluto con un buon 39’34” sui non facili 10 km dei saliscendi della famosa località toscana; un buon allenamento per Roberto Filattiera,19° veterano argento, piano piano in ripresa dopo un periodo di pochi allenamenti…49’28” il suo tempo.

E alla mezza di Pisa personal best del giovanissimo Matias Bacci con 1 ora 38 minuti e 40 secondi…una bella soddisfazione per il papà Fabian che era lì a seguirlo!

21 dicembre: staffetta lungo le mura a Cascina…seconda edizione.

La staffetta, nella categoria mista di età, è disputata dalla coppia inedita Daniele Cattani e Roberto Filattiera, che si piazzano all’ottavo posto in una gara corta, 5 km a testa, ma difficile… va bene così.

22 dicembre: Corri con Babbo Natale a Castiglione della Pescaia…negli 8 km della bella località turistica della Maremma, Andrea Lazzarotti si piazza nei primi 10 posti ed al 3° di categoria.

Ed ecco le corse della giornata di Santo Stefano, 26 dicembre: Cecina Mare, Vibo Valentia e la classica Vallecchia.

Nella “Da cancello a cancello” di Cecina Mare, 10 km di sterrato tutti corsi all’interno della pineta sul mare, inaspettato ma meritato 3° posto di Roberto Filattiera nella categoria argento, subito dietro ai mostri sacri Claudio Mazzola e Gianni Bertone, la storia del podismo toscano e ligure.

Grandissimo 2° posto di categoria senior per Antonio Villirillo nei 5 km di Vibo Valentia, nella seconda edizione della corsa dei Babbi Natale, con un buonissimo tempo: 21’01”

Terza gara della giornata a Vallecchia, la classica Coppa di Santo Stefano; ecco i risultati, con l’acuto di Andrea Lazzarotti, che si piazza al 1° posto cat.B 40-49 anni:



pos pett nominativo data nascita cat tempo km

1 240 LAZZAROTTI ANDREA 1975 B 0.21.39 6,2

6 218 CATTANI DANIELE 1976 B 0.24.30 6,2

12 222 PISANI CARLO 1970 B 0.27.39 6,2

20 233 FRIGERI ALBERTO 1960 C 0.24.01 4,7



Ed eccoci arrivati all’ultima giornata di gare per il 2019, il 29 dicembre, con la Lucca Fly Run e il Cross country delle Cascine a Firenze.

Nei 9,5 km della bellissima corsa fiorentina, in una mattinata molto fredda e con tanto fango, un buon allenamento in vista dei campionati regionali master di cross del 19 gennaio 2020 ad Imperia, per Filattiera Roberto, 15° categoria argento e Frigeri Alberto, 52° categoria veterano, che continua nella sua opera di recupero forma.

Ed ecco le prestazioni dei Blues a Lucca:



P.Gen Pett Atleta P.Cat P.Sex Tempo

108 399 GIUSTI PAOLO

ita, PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 100 M 100 0:39:27

178 352 MITTERHUBER ELENA

ita, PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 19 F 19

0:42:55

286 219 FARINA ANTONELLA

ita, PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA 46 F 46

0:48:28

Peccato per Paolo Giusti che sbagliando strada ha rovinato la sua grande prestazione fino a quel momento

Finisce così il 2019; a presto con altre gare e, speriamo, altre vittorie per i Blues di Castelnuovo Magra.