Pro Avis Castelnuovo: è l'ora di rimettersi le scarpe da corsa

Sarzana - Val di Magra - Dopo tantissimo tempo ecco l’atteso ritorno alle gare dei Blues della ASD PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA: Campionati Italiani FIDAL “FESTA DEL CROSS 2021 NELLA SPECIALITA’ DELLA CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA 4 X 2000 MT”

La gara si terrà sabato 13 marzo alle ore 15.50 nella località di Campi Bisenzio, Firenze, nell’ambito, appunto dei CAMPIONATI ITALIANI DI CROSS/CAMPESTRE; ci sarà la presenza del nuovo presidente Fidal STEFANO MEI e le gare principali degli assoluti verranno seguite dalla Rai Sport.

I 4 staffettisti saranno, nell’ordine di partenza, GINO CAPPELLI classe 1957, ROBERTO FILATTIERA classe 1959, LUIGI VANNINI classe 1943 e NICOLA CAPPELLI classe 1979; la categoria di partecipazione, che si ottiene facendo la media delle età, sarà over 60.

Gli atleti Blues si stanno allenando e stanno aspettando di “esordire” in questa bellissima ed importante manifestazione che doveva svolgersi l’anno scorso, sempre nel mese di marzo, ma che poi per le vicende che conosciamo tutti è stata rinviata.

La manifestazione è riconosciuta dal Coni come di INTERESSE NAZIONALE e quindi si svolgerà regolarmente nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 marzo.

Questo è un primo passo; sicuramente ci sarà tanta emozione ma soprattutto la voglia di ricominciare e di…continuare!