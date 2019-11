Primato solitario per la ragazze del Lunezia Volley

Sarzana - Val di Magra - Tre a zero di ordinaria amministrazione quello che, al Palabologna di Sarzana, il Lunezia Volley impone a un pur valido Avis Casarza Ligure peraltro un po’ rimaneggiato. Le padrone di casa hanno giocato tutte, panchina compresa, per cui: Brizzi e Lazzarini al palleggio, Lupi e Zanini in diagonale, Mendoza, Santagostino e Buccelli al centro, Marku, Gorgoglione, Bernardini e Spadone di banda.



Da libero come sempre Fiorino in ricezione e Salvetti in difesa. Lo “stop” del maltempo alla Normac Genova nel frattempo lascia ora le biancoblu in testa da sole, in Serie C ligure femminile di pallavolo, ma tutto l' “entourage” sarzanese controlla al riguardo gli entusiasmi. "Questa “leadership” solitaria è teorica - commenta in merito ad esempio il consigliere Ilvano Gazzoli - e non credo possa accendere illusioni, anzi in un certo senso magari era meglio che potessimo giocare tutti in modo da avere la situazione reale chiara, senza dover adesso aspettare di vedere per esempio cosa farà dunque la Normac. Importante è mantenere sempre e comunque la concentrazione, a cominciare dalla prossima trasferta a San Remo alquanto chilometrica, a proposito speriamo in un tempo migliore".



Per la cronaca Lunezia-Casarza è stata l’unica partita della sei giocatasi, in questo campionato, per via appunto della situazione meteorologica e l’attuale classifica recita di conseguenza così…Volley Lunezia punti 18, Normac Genova 15, Iglina Albisola 12, Cffs Cogoleto e Albenga 10, Vgp Sestri Ponente 9, Celle Varazze 7, Casarza Ligure 5, Volare Arenzano, Subaru Olympia Voltri, Tigullio Project e Admo Lavagna 4, Nuova Lega Pallavolo San Remo 3, Grafiche Amadeo S. Remo 0.