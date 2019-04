Prima vittoria dei Red Jackets Sarzana nel 2019

Sarzana - Val di Magra - Prima vittoria dei Red Jackets Sarzana in questo campionato 2019 della Fidaf, Federazione Italiana Di American Football, 2.a Divisione. Vittime, all’ “Isoppo” sarzanese, i Braves (“coraggiosi”) Bologna che pur avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 14-0…ma nel secondo, quando magari i più attempati bolognesi hanno sofferto maggiormente i primi caldi primaverili, gran rimonta dei “Reds” centrata soprattutto sul gioco “aereo” e sulla difesa.

Due volte infatti in touchdown, su lancio del quarterback Marco Costantini, il ricevitore Nicola Boschi che una volta ha realizzato pure la conseguente trasformazione da 2 punti sempre su ricezione; mentre nell’altra ha “trasformato” su corsa il running-back Andrea Bassani.

Il resto appunto l’ha fatto la linea di difesa, in particolare con l’atterramento del “qb” avversario, 2 difatti i “sack” da parte di Erik Mario Pannocchia e addirittura 5 quelli di Don Stefano Pappalardo.

Il successo appaia in classifica i Red Jackets agli stessi Braves e ai Vipers Modena, in quel Girone C che vede primi gli Hogs Reggio Emilia, seguiti dai Pretoriani Roma.

Proprio i romani saranno i prossimi avversari dei sarzanesi, alla Bradia, ma domenica 28 Aprile prossimo. C’è dunque un mese di tempo, per i rosso-argento, per godersi l’affermazione: nonché capitalizzarla in termini di analisi e conclusioni.

Per sommi capi, questa è una squadra che per lo meno ha un bello spirito di reazione, un gioco d’attacco spettacolare e una difesa “castiga quarterback”. Già non è poco per quanto debba essere solo l’inizio.