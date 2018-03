Prima vera gara per i ballerini hip hop di Mdc Sarzana

Sarzana - Val di Magra - La scuola di ballo di Sarzana asd M.D.C. - My Dance Crew dopo le prime due esibizioni a Fiumaretta per la festa di Carnevale e il flash mob in via Bertoloni a Sarzana, nei giorni scorsi ha disputato la sua prima gara di hip hop che si è svolta a Calenzano. Numerosi sono stati i risultati ottenuti durante giornata di competizione: Andrea Coneri si è piazzato al terzo posto su 25 partecipanti nella sua prima gara, mentre Robert Constantin Avramescu è arrivato sesto su tredici ballerini alla sua prima esibizione nella categoria superiore. Sono arrivate ad un passo dalla semifinale invece Cecilia Paci e Chiara Mauro, entrambe alla prima esperienza agonistica, così come Stella Pesucci tornata in pista dopo un periodo di infortuni. A raggiungere le semifinali sono state invece Irene Toreggiani e Sofia Ratti.

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa dei risultati ottenuti – sottolinea l'insegnante Melinda Rodosti – per alcuni era la prima esperienza nello stile hip hop ma se la sono cavata molto bene. Quello di domenica è stato un debutto che ci fa ben sperare per il resto della stagione”.

La scuola di danza si trova in via Posta Vecchia 10 a Sarzana.