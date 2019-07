Prato vince il triangolare "Veterani" al torneo Alessandro Ungarti

Sarzana - Val di Magra - PRATO – MASTER SARZANA : 13 - 0 (6 - 0)

PRATO : Erriu (Luisi), Gelli (1), De Martino (1), Ciardelli (1), Colzi (2), Barbani (3), Matassa (5).

MASTER SARZANA : Salvetti (Marcotto), Scucchi, Madrignani, Milani (1), Bogaert, Giacomelli (1), Zamperini.

Arbitro: D’Alessandro di Viareggio



Paolo Matassa autore di una cinquina è il trascinatore del Prato che travolge la Master Sarzana grazie a una condotta di gara giocata in maniera magistrale. Partita già chiusa il primo tempo con i lanieri in rete per sei volte con Matassa e Colzi doppietta e sigillo di De Martino e Barbani. Nel secondo tempo per Prato è una passerella davanti al malcapitato Sarzana mai in grado di impensierire la porta toscana tre reti di Matassa, due di

Barbani e una Gelli e Ciardelli fissano il punteggio finale sul 13 a 0 a favore del Prato.



BRIAI DI GAZZOSE VIAREGGIO – MASTER SARZANA : 9 - 2 (3 – 1)

BRIAI DI GAZZOSE VIAREGGIO: Pampaloni, Federici, Rossi (2), Torcigliani (2), Moriconi, Navarri (1), Volpi (4).

MASTER SARZANA : Salvetti (Marcotto), Scucchi, Madrignani, Milani (1), Bogaert, Giacomelli (1), Zamperini.

Arbitro: D’Alessandro di Viareggio



Briai di Gazzose ha la meglio su Master Sarzana nel secondo tempo dove dilaga e surclassa i rossoneri con un pesante 9 a 2. Primo tempo alla pari per Scucchi e compagni che subiscono la rete di Volpi dopo quattro minuti ma trovano subito il pareggio con Giacomelli. Viareggini si riportano in vantaggio al 7’,10” con Torcigliani. Sarzana prova a reagire, ma la sfortuna e la

bravura di Pampaloni tengono in vantaggio i Viareggini che trovano nel finale di tempo la terza rete con Volpi. Il suono della sirena manda le squadre negli spogliatoi con i Briai di Gazzose in vantaggio per 3 a 1. Nel secondo tempo, subito in rete i toscani con Torcigliani con la pronta risposta dei sarzanesi in rete con Milani. Sul parziale di 4 a 2 Sarzana spegne la luce e viene travolta dal Viareggio che va in rete in cinque occasioni, 2 volte con Rossi e Volpi e una volta con Navarri. Il punteggio finale che viene fissato sul 9 a 2 a favore dei Briai Gazzose di Viareggio.



PRATO - BRIAI DI GAZZOSE VIAREGGIO: 5 - 3 (3 – 2)

PRATO: Erriu (Luisi), Gelli, De Martino, Ciardelli (1), Colzi, Barbani (2), Matassa (2).

BRIAI DI GAZZOSE VIAREGGIO: Pampaloni, Federici, Rossi, Torcigliani (1), Moriconi (1), Navarri, Volpi (1).

Arbitro: D’Alessandro di Viareggio



Prato ha la meglio nel finale di gara sui Briai di Gazzose Viareggio, e si aggiudica il 10^ Trofeo Alessandro Ungari riservato ai veterani, trascinatori della squadra di Prato la coppia dei bomber Barbani e Matassa autori di una doppietta ciascuno. Parte forte la formazione Viareggina, che si porta in vantaggio grazie a una rete di Torcigliani, reazione laniera che trova il pareggio al 6’,16” con Matassa. Poi partita combattuta con i portieri sugli scudi, risultato bloccato sull’uno a uno sino a 90 secondi dal termine quando le squadre si scatenano. Prato in vantaggio con Ciardelli, pareggio viareggino con Moriconi e a 10” secondi dal suono della sirena del primo tempo i Pratesi ritrovano il vantaggio con Matassa. Nel secondo tempo Barbani al 21’,12” allunga sul doppio vantaggio con una rete magistrale. Un

indomito Francesco Volpi rimette in partita i Viareggini che a pochi secondi dal suono della sirena abdicano definitivamente con la rete di Barbani, che fissa il risultato finale a favore del Prato.