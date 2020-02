Pordenone violata, colpo Credit Agricole

Sarzana - Val di Magra - GSH PORDENONE – CREDIT-AGRICOLE SARZANA 3-4 (1-2)



GSH PORDENONE: Pozzato (Oripoli), Colli, Rigon, Battistuzzi, Gasparotto, Cortes, Dalla Giustina, Farinello, Furlanis.



CREDIT-AGRICOLE SARZANA: Bandieri (Pelaia), Sterpini, Ungari, Fioravanti, Petrocchi, Tavoni, Zanfardino, Rispogliati.



Marcatori PT: 6'48 Fioravanti, 9'58” Furlanis (pun.), 11'02” Fioravanti

Marcatori ST: 25'40” Petrocchi, 37' Dalla Giustina, 45'27” Battistuzzi, 48'20” Rispogliati.



Espulsioni: Rispogliati (Sa), Cortes (Po)

Arbitro: Marco Trevisan di Viareggio (Lu)



Credit-Agricole con il rientro di Fioravanti e Bandieri e l’apporto di Mattia Rispogliati riesce a portare a casa i suoi primi tre punti in trasferta della stagione, espugnando la pista di Pordenone sua rivale diretta nella corsa alla salvezza. Per l'occasione è presente anche Mattia Rispogliati il quale si rivela ancora una volta il valore aggiunto della squadra segnando il goal decisivo a 1'40” dal termine. La gara parte subito bene per i Rossoneri che trovano la rete a 6'48” con Fioravanti. Non passano neanche tre minuti che Rispogliati viene espulso e Furlanis si presenta sul dischetto riportando la parità. La gara si scalda e Fioravanti coglie l'occasione per firmare la doppietta personale a 13'58”. Il punteggio resta invariato sino alla ripresa con entrambe le squadre sugli scudi e con gli estremi difensori che vengono impegnati più volte. I rossoneri rientrano in pista con la cattiveria giusta e dopo 40” Petrocchi trova la dodicesima rete personale e raddoppia il vantaggio dei rossoneri. I padroni di casa si fanno trovare pronti e aumentano il ritmo provando la conclusione numerose volte. Sarzana tiene botta sino al 37' quando Dalla Giustina (ex Thiene) trova la rete personale e alimenta le speranze dei gialloblù. Il finale di gara si rivela concitato con entrambe le squadre che cercano ripetutamente la rete che arriva a soli 4'33” dal termine per mano di Battistuzzi. Dopo 39' la gara è nuovamente in parità e i rossoneri devono fare i conti con il cronometro per portare a casa i tre punti. A 2' dal termine rientra Rispogliati dopo un breve riposo in panchina e neanche 20” dopo trova la sua ottava rete nella competizione.



Gli ultimi minuti sono infuocati e vedono i padroni di casa tentare il tutto per tutto, tuttavia nella foga arriva il decimo fallo e l'occasione per Sarzana dal dischetto. Si presenta Petrocchi ma Pozzato si fa trovare pronto e tiene vive le speranze di Pordenone. Credit-Agricole si chiude a difesa del risultato nell'ultimo minuto e riesce a portare a casa tre punti d'oro che gli permettono di lasciarsi alle spalle l'ultima posizione in classifica. Il cammino per la salvezza resta difficile per i rossoneri che avranno a disposizione un’altra partita chiave contro Forte dei Marmi nella prossima giornata di campionato. In caso di vittoria infatti raggiungerebbero quota 11 punti e potrebbero raggiungere la terzultima posizione a discapito proprio del Pordenone. Il quadro salvezza sarà più chiaro fra due giornate quando si incontreranno anche Pordenone e Forte dei Marmi, a quel punto tutto sarà rimandato ai play-out retrocessione dove una gioco forza dovrà lasciare la serie A2.