Ponzanelli incontra il Sarzana Hockey al tramonto di una stagione splendida

Sarzana - Val di Magra - Resta una stagione splendida, ricca di emozioni, soddisfazioni e conferme. Per nulla messe in discussione dalla vittoria del Lleida, capace per un altro anno di tenersi stretta la Europe Cup di hockey. L'argento europeo per Carispezia Sarzana conferma il valore dei rossoneri, autori di record di punti in campionato e finalisti in coppa Italia che meritano il riconoscimento dell'intera città.

Per questo venerdì prossimo, alle 11, il sindaco Cristina Ponzanelli riceverà a palazzo civico i ragazzi di Alessandro Bertolucci, per complimentarsi personalmente, uno a uno, per l'impegno, la serietà e la professionalità con cui rendono onore alla città.



“Sarzana - dice il sindaco - è estremamente orgogliosa di questi ragazzi, capaci di raccogliere le sfide più impervie e uscirne sempre a testa alta rappresentando appieno lo spirito indomito della nostra città. Complimenti ancora per aver ricordato a tutti in Italia e in Europa, nell'arco dell'intera stagione, di che pasta sono fatti i sarzanesi e per aiutarci a far conoscere la nostra città introducendola nel circuito dell'hockey internazionale”.