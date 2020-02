Podenzana Volley di nuovo fra le mura amiche dopo due trasferte

Sarzana - Val di Magra - Dopo due trasferte consecutive la vicecapoclassifica Podenzana Volley torna a Barbarasco, sabato 8/2, contro il Psm Rapallo penultimo in classifica per la 14.a giornata (3.a del girone di ritorno) del campionato di Serie D ligure femminile: Girone B.

Podenzanesi al completo salvo sorprese in extremis; eccezion fatta per quel paio d’assenze che a causa di seri infortuni resteranno tali, in linea di massima, sino al termine della stagione sportiva. Arbitro per l’occasione Valerio Portaccio.

Queste infine gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel turno…Acli Santa Sabina-Normac Albaro, Agv Campomorone-Tecnocasa Chiavari, Lunezia-Hyposense Albaro, Paladonbosco Ge-Centro Volley Sp e Serteco School Genova-Cus.



Nella foto da sinistra, capitan Alessia Barbieri, il libero Jessica Leonardi e la rumena Madalina Boricean