Playoff basket, Sarzana attende Pro Recco

Sarzana - Val di Magra - Avvio dei playoff sabato 30/3 alle ore 21, al Palabologna sarzanese, contro la Pro Recco per il Sarzana Basket.

Arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari e Gabriele Rigato di Rapallo; turno di ritorno in casa della Pro il weekend successivo ed eventuale “bella” di nuovo a Sarzana.

Con un po’ di fortuna i biancoverdi dovrebbe essere al completo, anche se più di un elemento rischia di doversi limitare alla panchina, dagli esterni Filip Palac e Peter Fracassini (in recupero rispettivamente da un’influenza il primo e da una caviglia malandata il secondo) al play/guardia e capitano Simone Dell’ Innocenti a sua volta di recente influenzato.

Morale buono che coach Gabriele Ricci tiene però costantemente d’occhio…onde evitare quei cali di concentrazione che. a sua detta, nei playoff rischiano tremendamente di essere fatali.

Come noto Tarros La Spezia-Ardita Juventus Albaro, Tigullio Santa Margherita-Azimut Vado Ligure e Cus Genova-Pegli gli altri accoppiamenti, in questi quarti di finale: qualora andassero avanti ai sarzanesi spetterebbe la vincente di quest’ ultimo confronto.