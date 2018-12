Pier Vittorio Violi nuovo presidente degli Arcieri Sarzana

Sarzana - Val di Magra - In seguito della prematura scomparsa del compianto Riccardo Cafagno, storico Presidente e fondatore della Società, l’assemblea degli Arcieri Sarzana ha eletto Presidente il dott. Pier Vittorio Violi.

Noto commerciante ed imprenditore sarzanese nonché grande appassionato di questo sport, Violi è stato indicato dai soci come la persona più adatta a portare avanti quell’opera di rinnovamento già avviata da Cafagno, nel solco tracciato da quest’ultimo.

A Violi vanno i migliori auguri ed un grande in bocca al lupo da parte di tutti i soci per il grande lavoro che lo aspetta, certi che riuscirà a d interpretare il suo nuovo ruolo con le capacità e l’autorevolezza che lo contraddistinguono.

L’A.S.D. Arcieri Sarzana si riunirà nel corso della serata di oggi 14 dicembre per la tradizionale cena natalizia a cui partecipano atleti, soci ed amici.