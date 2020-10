Per l'Hockey Sarzana trasferta insidiosa a Breganze

Sarzana - Val di Magra - Sabato sera partita non facile per i colori rossoneri al Pala Ferrarin di Breganze contro la squadra locale. Il Breganze sta disputando un inizio campionato sotto le aspettative che lo vede al momento ultimo in classifica con 0 punti al pari del Sandrigo. “Non giudichiamo un libro dalla copertina – dice il Presidente Corona – il Breganze è una squadra con elementi esperti e giovani molto interessanti, con in panchina un buon allenatore, ha giocato un ottimo precampionato , i zero punti in classifica non sono lo specchio del loro valore, noi dovremmo cercare di controllarli e finalizzare le occasioni che riusciremo a creare se vogliamo uscire dal Pala Ferrarin con una vittoria”. La gara si presenta molto importante per la formazione di Alessandro Bertolucci, un vero esame di maturità, dopo la sconfitta contro il Lodi, in quanto con una vittoria Borsi e soci si riporterebbero prepotentemente nella parte alta della classifica. I rossoneri si presenteranno all’appuntamento ancora orfani di Osorio che si aggregherà al gruppo da lunedì. I rossoneri credono nel successo pieno e giocheranno la gara con la grinta che li ha contraddistinti nelle prime due gare e vogliono mettersi alle spalle la brutta prestazione contro il Lodi.(nella foto di Vincenzo Biagini, il capitano Davide Borsi, sua l’unica rete messa a segno contro il Lodi)