Per l'Hockey Sarzana sfida al vertice con Forte dei Marmi

Sarzana - Val di Magra - Si alza il sipario sul girone di ritorno del campionato 2020-21 anche se, per terminare il girone d’andata e delineare la griglia definitiva della final-eight di Coppa Italia, mancano ancora due turni che verranno recuperati nel mese di Gennaio. Credit Agricole Sarzana va a fare visita al GDS Forte dei Marmi, in una sfida inedita di alta classifica, rossoneri terzi e fortemarmini che seguono al quarto posto ad una sola lunghezza. Forte-Sarzana è un derby di vicinanza, tra versiliesi e liguri di confine, dove all'andata si imposero proprio i rossoneri, unica sconfitta del 2020 per i rossoblu. Divisi da un solo punto sarà come spesso accade una bella lotta di nervi, con entrambe le squadre al completo. “Andiamo a Forte dei Marmi per giocarci le nostre carte a viso aperto, ma consapevoli di trovarci di fronte alla formazione più attrezzata e super favorita di questo campionato – dichiara il presidente Maurizio Corona.



Si gioca:

Sabato 9 gennaio 2021 - ore 20:45 - PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI - CREDIT AGRICOLE SARZANA

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA)