Per l'Hockey Sarzana recupero vittorioso contro Correggio

Sarzana - Val di Magra - Nel recupero della settima giornata del girone d’andata Credit Agricole batte con il punteggio di 4 a 2 la Bidielle Correggio. La formazione di Alessandro Bertolucci gioca 30 minuti perfetti poi allenta nel secondo tempo e la Bidielle Correggio dimezza lo svantaggio e fa soffrire i rossoneri nel finale di gara. La cosa positiva della serata è che la squadra ha fatto vedere di aver metabolizzato la brutta sconfitta subita a Forte dei Marmi sabato scorso, inizio indiavolato per i rossoneri, primi su ogni pallina, un inizio di gara travolgente che ha messo in difficoltà il Correggio. A decidere la sfida tre gol di Francesco Rossi e un sigillo di Francisco Ipinazar. (nella foto Francesco “Chicco” Rossi anche contro il Correggio grande protagonista).



CREDIT AGRICOLE SARZANA – BIDIELLE CORREGGIO = 4-2 (3-0, 1-2)

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi - Allenatore Alessandro Bertolucci.?BIDIELLE CORREGGIO : Campor, Zucchiatti, Barbieri, Garcia J, Posito F - Mattugini, Bertolucci M (C), Cinquini, Casari, Salines – Allenatore Pablo Jara

Marcatori: 1t: 1'57" Rossi (S), 7'59" Rossi (S), 8'24" Ipinazar (S) - 2t: 2'02" Rossi (S), 9'48" Zucchiati (C), 14'52" J.Garcia (tir.dir) (C).

Espulsioni: 2t: 4'26" Borsi (2') (S), 5'55" J.Garcia (2') (C), 13'48" Ipinazar (S), 24'16" Zucchiati (2') (C)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MZ) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)