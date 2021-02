Per l'Hockey Sarzana pareggio con rimpianti a Bassano

Sarzana - Val di Magra - La gara del “PalaUbroker“ termina 3 a 3 ma i rossoneri non concretizzano numerose occasioni nel finale per portare a casa l’intera posta, comunque applausi virtuali alle due contendenti del posticipo infrasettimanale. Un botta e risposta per tutto l'arco della gara che vedeva opposte la sesta e la quarta in classifica, dove hanno prevalso le ottime parate dei due portieri e tutto sommato un equilibrio per tutto l'arco del match, spartendosi le fasi di gioco in egual misura. Il grande rimpianto per la formazione di Alessandro Bertolucci la punizione diretta conseguente all’espulsione di Marc Coy, a poco più di due minuti dal termine che Ipinazar non ha concretizzato. Il Presidente Corona a fine gara contento per il raggiungimento del terzo posto ha dichiarato “Torniamo a casa soddisfatti della prestazione ed anche se è presto per guardare alla classifica, riagganciamo il Trissino al terzo posto. Ma è inutile nasconderlo, a fine partita io e il mister non erano soddisfatti: quando fai una partita di livello, colpisci quattro volte i montanti della porta, sbagli un tiro diretto a due minuti dal suono della sirena finale e Pertegato viene premiato come miglior giocatore del match i rimpianti ci sono». (nella foto Francisco Ipinazar autore di tre reti nella gara contro il Breganze).





UBROKER BASSANO - CREDIT AGRICOLE SARZANA = 3-3 (2-1, 1-2)?



UBROKER BASSANO: Pertegato, Coy, Amato (C), Galbas P, Cancela - Festa, Amato, Canesso, Baggio, Verona - Allenatore: Roberto Crudeli?

CREDIT AGRICOLE SARZANA: Corona, Ipinazar, Borsi (C), Rossi, Galbas J - De Rinaldis, Osorio, Cardella, Angeletti, Bianchi - All. Bertolucci A?

Marcatori: 1t: 10'07" Cancela (B), 15'27" De Rinaldis (S), 24'18" Coy (B) - 2t: 4'34" Osorio (tir.dir) (S), 5'27" Coy (rig) (B), 16'31" Rossi (S)?

Espulsioni: 1t: 19'16" De Rinaldis (2') (S) - 2t: 10'30" Coy (2') (B), 21'48" Coy (2') (B)?

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)