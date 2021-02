Per l'Hockey Sarzana match da dentro o fuori contro Montebello

Sarzana - Val di Magra - Le finali di Coppa Italia per Credit Agricole prendono forma in questo week end, dopo che la kermesse che assegna la coccarda tricolore ha cambiato formula passando da una Final Eight su tre giorni ad una Final Four in due giorni, nei giorni 24-25 Aprile 2021. I quarti di finale di Coppa Italia vengono anticipati a sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021, in casa delle migliori classificate e sempre come sfida diretta. Al Vecchio Mercato domenica 28 febbraio alle ore 17,00 il Credit Agricole Sarzana, reduce dalla vittoria di Correggio nell’ultima gara di campionato disputata, affronta in questo quarto di Coppa Italia la Tierre Chimica Montebello che nell’ultima gara di serie A1 ha vinto in trasferta contro il Breganze. Il Credit Agricole Sarzana ha giocato tre delle sette edizioni e nell'ultima disputata (2018-19) si è classificata seconda dietro il Breganze. “Sarà sicuramente una partita molto difficile - dichiara il Presidente Maurizio Corona – a Montebello in campionato abbiamo trovato il pareggio solo nel finale rischiando di perdere la gara dopo essere stati in svantaggio di due reti. Certo che la formula di quest’anno, che vede giocarsi i quarti di finale in partita secca e in casa della miglior qualificata, ci avvantaggia sicuramente, però sono certo che la formazione di Chiarello venderà cara la pelle e non sarà certamente una passeggiata di salute conquistare la semifinale” (nella foto la formazione rossonera).