Per Credit Agricole trasferta in casa della capolista Forte dei Marmi

Sarzana - Val di Magra - Forte dei Marmi - Sarzana non è mai una gara banale. E questa quinta giornata del girone di ritorno in programma sabato sera ore 21,00 al Palasport di Forte dei Marmi propone motivi sicuramente interessanti. Il Forte dei Marmi, vincendo a Monza e approfittando dello scivolone del Lodi a Bassano, ha permesso ai Versiliesi di essere la nuova capolista. Se il passaggio di testimone in testa alla classifica è sicuramente la grande notizia della scorsa giornata, un posto d’onore lo merita certamente il 7 a 4 che il Sarzana ha rifilato al CGC Viareggio. Credit Agricole arriva perciò al Vittoria Apuania galvanizzato dalla vittoria centrata al Vecchio Mercato contro il CGC Viareggio in quello che di fatto, vuoi per i grandi ex di turno Alessandro Bertolucci e Francesco Dolce, vuoi per gli screzi che fin dalla scorsa stagione ormai intercorrono tra le tifoserie può essere considerato un derby a tutti gli effetti. “Andiamo a Forte dei Marmi per giocarci le nostre carte a viso aperto e sognando di compiere un’“impresa” che metterebbe, penso, fine alla pratica salvezza, ma consapevoli di trovarci di fronte alla formazione Campione d’Italia, alla neo capolista e alla favorita numero uno di questo campionato –dichiara il presidente Maurizio Corona – La squadra di serie A2, invece, scende in pista alle 17 al Vecchio Mercato di Sarzana contro il Roller Bassano. (nella foto di Gabriele Baldi Chicco Rossi l’ex della gara).



La partita si giocherà Sabato 25 gennaio 2020 - ore 21:00 - PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-fortsarz - Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri