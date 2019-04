Pasquetta sulla sella con il Pedale Spezzino

Sarzana - Val di Magra - Ceparana sempre più capoluogo del ciclismo, ben tre le gare organizzate dal Pedale Spezzino nella giornata di Pasquetta riservate alle Categorie Esordienti 1° e 2° anno ed Allievi.

Quartier Generale della manifestazione il ristorante Capatò e la F.A. Materiali Edili dove verranno svolte le operazioni di ritrovo, punzonatura, partenza arrivo e premiazioni.

Nella mattinata, con partenza alle 10,30 daranno il via alla giornata gli allievi (15 e 16 anni) impegnati nella dodicesima edizione del Memorial Cesare Mannelli. Il percorso prevede quattro giri di Piana Battolla e la salita di Serralta negli ultimi due. Oltre 80 gli iscritti in rappresentanza di 18 provenienti da ben 5 regioni, con Piergiorgio Cozzani del Casano deciso a ben figurare sulle strade di casa, nella gara che lo scorso anno lo ha visto vincitore nella categoria inferiore.

Grande soddisfazione per Simone Mannelli, Dirigente Nazionale della Federciclismo che diversi anni ha voluto la manifestazione per ricordare il padre, anch’egli promotore di varie società e dirigente provinciale. “Per il secondo anno abbiamo organizzato la gara per la categoria allievi, a causa della carenza di manifestazioni nella categoria, la gara sarà valida anche come prova di Campionato Provinciale, purtroppo la gioia di una così bella manifestazione è stata oscurata dalla scomparsa, avvenuta in settimana, dell’amico Ennio Ricci, grande sportivo socio del Panathlon e del Pedale, al quale sarà dedicato un minuto di raccoglimento prima della partenza di ogni gara. Sarà l’occasione giusta per ricordare anche Giuliano Marzola al quale sarà dedicato un premio speciale da assegnare al vincitore del Campionato Provinciale Allievi, categoria nella quale ha operato prevalentemente il Direttore Sportivo scomparso”.

Nel pomeriggio, con partenza alle 15,00 gli esordienti del primo anno ( 13 anni) di contenderanno il “Memorial Natale Capalbo”, mentre alle 16,00 quelli del secondo anno ( 14 anni) daranno vita al “Memorial Arcangelo Ferrari”. Gare separate e precorso completamente pianeggiante che prevede due giri di Piana Battolla . Oltre 50 gli iscritti, nel primo anno fra loro gli spezzini del Casano e della Tarros Junior, con Federico Cozzani in cerca della prima vittoria stagionale dopo due secondi posti ed un quarto posto nelle prime tre gare. Un cinquantina anche gli iscritti del secondo anno fra i quali Scopsi e Stella del Casano.

Al termine delle competizioni, alle 12,00 ed alle 17,00 circa, alla presenza del Sindaco del Comune di Bolano Alberto Battilani e del Vice Paolo Adorni, delle autorità sportive fra i quali il Consigliere Federale Corrado Lodi, oltreché dei familiari degli sportivi ai quali sono intitolate le gare, si terranno le premiazioni individuali e l'assegnazione dei trofei.