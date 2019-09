Parte bene il Lunezia Volley in Coppa Liguria

Sarzana - Val di Magra - LUNEZIA - CVS 3-0

Set: 25-13 in 18 minuti / 25-8 in 15 / 25-11 in 15.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 0, Lazzarini 0, Zanini 1, Lupi 10, Buccelli 4, Mendoza 5, Santagostino 5, Marku 8, Gorgoglione 3, Bernardini 7, Fiorino e Salvetti libero. All. Giannoni e Giannini.



CENTRO VOLLEY SPEZIA: Graziani 2, Pinotti 8, Matteucci 0, Guidi 2, Antiga 0, Nardini 1, Ciappei 5, Bocchetti 4, Cesqui 0, Bado e Del Popolo Liberi. All. Ciuffardi e Perioli.



--



CVS - TIGULLIO 0 - 3

Set: 13-25 in 16 minuti / 19-25 in 20 / 14-25 in 17.

CENTRO VOLLEY SPEZIA: Graziani 3, Pinotti 4, Matteucci 3, Antiga 0, Nardini 2, Guidi 0, Ciappei 10, Bocchetti 6, Bado e Del Popolo liberi; n.e. Cesqui. All. Ciuffardi e Perioli.



TIGULLIO S. MARGHERITA: Bonazzi 1, Catenaccio 4, Gulisano D. 6, Alcidi 4, Sogliani 6, Lanati 2, Toma; S. 0, Pozzo 7, Ravaschio 0, Volvera 4, Toma' G. 2, Schiaffino e Gulisano A. liberi. All. Soffietto e Perri.



--



TIGULLIO – LUNEZIA 0 – 3

Set: 24-26 in 25 minuti / 24-26 in 24 / 20-25 in 22

TIGULLIO S. MARGHERITA: Bonazzi 4, Catenaccio 1, Gulisano D. 9, Sogliani 11, Alcidi 5, Tomà S. 0, Pozzo 8,

Volvera 0, Ravaschio 3, Tomà G. 0, Gulisano A. e Schiaffino liberi; n.e. Lanati. All. Soffietto e Perri.



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Lupi 9, Zanini 2, Santagostino 5, Mendoza 5, Buccelli 0, Marku 14, Gorgoglione 14,

Bernardini 2, Salvetti e Fiorino liberi; n.e. Lazzarini e Spadone. All. Giannoni e Giannini.



Parte bene in Coppa Liguria il Lunezia Volley che in una sola serata, al Palabologna sarzanese, rifila un 3-0 al Centro Volley Spezia prima e al Tigullio Santa Margherita poi. Ogni set ivi vale un punto, prossimo appuntamento per sabato 12 Ottobre di nuovo in casa contro il Casarza, quindi in trasferta a Lavagna di fronte all’ Admo il 20 Novembre…avanti le prime due classificate. Per la cronaca nella serata la Brizzi al palleggio, da libero la Fiorino a ricevere e la Salvetti a difendere, al centro la D’Agostino e la Mendoza più la Buccelli vistasi soprattutto in battuta; in diagonale la Zanini e soprattutto la Lupi, di banda la Bernardini ha dato un po’ il cambio a capitan Marku e alla Gorgoglione, ad alzare ha fatto capolino pure la Lazzarini. Non si poteva chiedere di più al Centro Volley Spezia, in un certo senso seconda squadra di quell’ Autorev che sta per intraprendere la Serie B, ma unica compagine di D del trio. Fra le spezzine la

Graziani in costruzione e la Pinotti talvolta rilevata dalla Matteucci opposto, centrali la Nardini e la Guidi con un paio di apparizioni della Antiga, all’ala la Ciappei e la Bocchetti (e brevemente s’è vista anche la Cesqui): la Bado e la Del Popolo si sono alternate da libero. Le sammargheritesi si si sono schierate con la Bonazzi e la Catenaccio a darsi il cambio in regìa, D. Gulisano opposto e la Sogliani e la Alcidi ad avvicendarsi in mezzo, la Pozzo e la Ravaschio di mano ogni tanto sostituite dalla Volevra e da G. Tomà. Liberi la Schiaffino e A. Gulisano. Fugacemente apparsa da

centrale la stessa S. Tomà. Tutte e tre le gare sono state arbitrate da Shuli e Bruno.