Palabologna pronto ad ospitare il derby

Stasera l'anticipo del campionato fra Sarzana e Follo.

Sarzana - Val di Magra - Occasione propizia per il Sarzana Basket per tornare finalmente alla vittoria, venerdì 2 febbraio, col derby-anticipo (la struttura durante il weekend è adibita ad altri sport) contro il Follo, “fanalino di coda” in Serie C Silver ligure. Si gioca alle 21 al Palabologna sarzanese; arbitrano Luca Rezzoagli e Matteo Altamura. Unico assente ancora Piero Santini, la cui operazione allo scafoide è ad ogni modo ben riuscita, dovrebbe sapere entro la fine della settimana se può riprendere ad allenarsi. Ormai a posto intanto il polso dell’altra giovanissima ala, Nicolò Pizzanelli, anche se non è ancora detto che giochi. Questi poi gli altri incontri in programma in quella che è la 15.a giornata e 6.a del girone di ritorno…Ardita Juventus Albaro Ge - Tigullio Team; Aurora Chiavari – Tarros La Spezia Club; Cus Genova – Pegli e Ospedaletti – Vado.