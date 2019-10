Sarzana - Val di Magra - E' andata in archivio con circa 230 partecipanti la prima edizione dell'Enduro Meeting organizzato ieri fra Castelnuovo e Luni dal gruppo “Riders Apuani” in collaborazione con i due comuni e le rispettive squadre di Protezione Civile. L'escursione non competitiva di circa trenta chilometri è partita dal Centro Sociale di Molicciara dove si è poi tenuto anche il pranzo benefico organizzato al termine dagli Amici del Giacò. In sella alle loro bici i partecipanti hanno così potuto apprezzare le bellezze del nostro territorio ma soprattutto hanno restituito alle due comunità sentieri puliti che loro stessi hanno provveduto a sistemare nei giorni precedenti. La manifestazione è svolta in condizioni di massima tranquillità e sicurezza anche grazie ai volontari delle squadre antincendio di Protezione civile che hanno assistito i partecipanti guidati sui sentieri da delle guide locali.