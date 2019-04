Okay la partenza del Sarzana nelle semifinali

Sarzana - Val di Magra - SARZANA BASKET - CUS GENOVA 85-74

Parziali: 20-19 / 43-35 / 61-54.



SARZANA LUNA ABRAVISI: Bencaster 14, Casini 25, Palac 12, Ferrari 11, Paulauskas 14, Fracassini 0, Pizzanelli 2, Santoni 3, Melegari 2, Stagnari 2, Albanesi 0. All. Ricci.

CUS GENOVA: Bestagno 0, Vallefuoco S. 20, Pampuro 0, Dufour 26, Costacurta 0, Vallefuoco N. 6, Bedini 7, Zavaglio 8, Ferraro 5, Cassanello 2; n.e. Bianco e Sommariva. All. Pansolin.

Arbitri: Stefano Oro ed Alessandro Mariani di Genova.



Parte molto bene il Sarzana Basket nelle semifinali di playoff: al Palabologna sarzanese il Cus Genova viene sostanzialmente dominato, per quanto più di una volta si avvicini nello “score” ai padroni di casa, ora secondo match sempre a Sarzana mercoledì prossimo 1° Maggio (ore 21) poiché come noto si gioca al meglio delle cinque gare.

In sostanza, il temuto peso sulla prestazione biancoverde dell’assenza di capitan Dell’Innocenti, non c’è stato; vuoi perché nel prolungato “stop” al campionato, fra veloce qualificazione a questo secondo turno e pausa pasquale, i biancoverdi hanno evidentemente avuto tempo e modo di prepararsi al meglio… vuoi si suppone perché i vari Palac, Casini e Bencaster hanno moltiplicato il rendimento, come quest’ultimo aveva qualche giorno prima specificamente auspicato. Nell’altra semifinale, per la cronaca, alla Spezia 78-67 per la Tarros sul Tigullio Santa Margherita Ligure.