Novità regolamentari, arbitri spezzini in raduno a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Si è svolto durante il weekend del 7-8 settembre, presso la affascinante location di Castelnuovo Magra, il raduno di inizio stagione della Sezione AIA della Spezia.

Sotto l’organizzazione del Presidente Pedroni i ragazzi hanno affrontato nella giornata di sabato i test atletici e i quiz regolamentari, dimostrando un’ottima preparazione e facendosi trovare pronti per l’ormai prossimo rientro in campo. Si sono distinti tra loro nelle prestazioni atletiche Bajram Alkurti. Claudio Garbusi e Damiano Volpi.

All’indomani, grazie all’ottima spiegazione del Componente del Modulo Perfezionamento Tecnico e Valutazione Tecnica Alessandro Masini della Sezione di Genova, gli associati presenti hanno avuto modo di sviscerare e apprendere tutte le novità regolamentari della Circolare n°1.

La mattinata è stata un’ottima occasione anche per un vivace e sicuramente proficuo dibattito tra gli arbitri e osservatori tramite la visione di alcuni filmati riguardanti ad esempio le novità regolamentari nei falli di mano, nelle sostituzioni e nell’utilizzo dei cartellini anche nei confronti di allenatori e dirigenti. Ha presenziato durante il raduno Stefano Baldissin, nuovo membro del Comitato Regionale Arbitri Liguria in qualità di responsabile degli assistenti liguri, che ha portato il saluto del Presidente Regionale Fabio Vicinanza e ha augurato a tutti i fischietti spezzini di raccogliere grandi soddisfazioni nella stagione che è alle porte.

Rilevante intervento anche del giudice sportivo locale Aldo Ferdeghini, che ha evidenziato l'importanza di una corretta redazione del referto al fine di una congrua decisione dei provvedimenti e delle sanzioni da adottare. Il giudice sportivo ha poi informato i presenti delle novità apportate dal nuovo codice di giustizia sportiva che riguardano da vicino gli episodi di violenza che, purtroppo, troppo spesso riguardano gli arbitri.

La mattinata si è poi chiusa con il saluto del segretario della delegazione provinciale della FIGC Gandolfo Torre. Gli associati si sono poi recati presso un ristorante della zona dove hanno concluso il raduno con il classico pranzo conviviale, pronti per partire insieme per una nuova Stagione, si spera carica di soddisfazioni ed ottimi risultati.