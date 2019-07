Nonostante il caldo gli Arcieri Sarzana non sbagliano un tiro

Sarzana - Val di Magra - E’ un’estate di fuoco anche per gli Arcieri Sarzana che a partire dalla gara di Casa mettono in fila una serie di prestazioni del livello a cui ormai ci hanno abituati.

Nell’afa della prima domenica d’estate, presso il Campo di Tiro con l’Arco Federale di Sarzana, gli atleti ha dato prova delle sue capacità organizzative e del solito grande spirito di squadra di tutti i soci ospitando la terza edizione del “Memorial Nino”, trofeo giovanile dedicato al ricordo di Nino Lupi, storico dirigente della società verde-oro. Ed è stato proprio un sarzanese, il giovanissimo Matteo Parodi, ad aggiudicarsi il trofeo svolgendo una gara superba e realizzando un punteggio altissimo che non solo gli è valso la vittoria di categoria ed il Trofeo dedicato a Nino Lupi, ma anche gli applausi ed i sinceri complimenti di tutti gli arcieri in gara, giovani e non. In verità in grande spolvero tutto il settore giovanile sarzanese: medaglia d’oro assoluta per lo Junior Davide Tonelli che mette in riga due vecchie volpi dell’arcieria quali Fosco Bellé (ASD Frecce Apuane) e Graziano Angelotti. Argento e Bronzo rispettivamente per Luna Messercola ed Elisa Ceneri nell’olimpico femminile. Nelle classifiche di categoria medaglia d’argento per Pietro Baldoni (Allievi maschile) e di bronzo per Michele Galante (Senior maschile divisione Compund). Buono anche il qarto posto di Alberto Franciosi (Allievi maschile divisione Compound). Con l’occasione il Presidente della A.S.D. Arcieri Sarzana desidera ringraziare tutti i soci per il loro instancabile e prezioso contributo decisivo per il regolare svolgimento di ogni manifestazione sportiva.

Il cammino degli arcieri sarzanesi è proseguito all’interno della cornice del Comitato Regionale Ligure: Elisa Ceneri, Luna Messercola e Graziano Angelotti sono stati infatti convocati dal Comitato Ligure per fare parte della squadra regionale in competizione nella Coppa delle Regioni 2019 disputata a Cagliari nell’ultimo weekend di Giugno. I tre atleti hanno disputato un’ottima gara contribuendo al decimo posto assoluto della squadra Ligure la quale conferma il risultato ottenuto nella passata edizione. La Coppa è stata vinta dalla Regione Lombardia.

Nel corso del Campionato Regionale Hunter&Field tenutosi presso la Città di Genova in data 7 luglio ennesima grande prova dell’intramontabile Graziano Angelotti che conquista la medaglia d’oro nella categoria Senior maschile e la medaglia d’oro Assoluta nella divisione olimpica. Ottima prova anche per la giovane atleta Elisa Ceneri che ha conquistato l’argento nella categoria juniores femminile ed il bronzo assoluto.