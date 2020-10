Niente pubblico alle partite di calcio all'aperto

Sarzana - Val di Magra - Divieto di accesso agli impianti sportivi all'aperto, eccezion fatta per atleti e addetti ai lavori, in occasione delle partite di calcio che si svolgeranno fino all'11 ottobre. Si rivolge al pubblico quindi l'ordinanza siglata stamani dal sindaco di Vezzano, Massimo Bertoni, in chiave anti Covid-19 (si parla di "preoccupante ripresa dei contagi"). “Le aree che dovranno essere debitamente delimitate in maniera adeguata onde evitare l'afflusso delle persone non autorizzate – si legge nel provvedimento – sono così individuate: impianto sportivo di Bottagna: la pista ciclabile compresa dal limite del campo di calcio all'ingresso adiacente al parcheggio. Impianto sportivo Piano di Vezzano II: la parte soprastante al campo di calcio”.

L'ordinanza arriva per far rispettare quella regionale, che vieta la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità in tutta la provincia.